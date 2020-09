Bem-Estar Novo adoçante pode ajudar no controle da obesidade e na eliminação do açúcar

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O Snew chega ao mercado com o propósito de substituir uma colher de açúcar para uma colher de adoçante. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atualmente, a obesidade é uma das doenças que mais ocasiona mortes em todo o mundo. Somente no Brasil, segundo pesquisa, 61% das pessoas estão acima do peso.

Além disso, essa doença, tida como uma das mais perigosas e controláveis ao redor do globo, tem como um forte vilão o uso desenfreado do açúcar, que estimula cada vez mais a sua utilização e provoca maior sensação de dependência.

Fato é que o açúcar, por mais que seja associado à obesidade, pode trazer diferentes transtornos para a saúde de maneira geral. Inclusive, um levantamento realizado em janeiro deste ano, apurou que 135 mil mortes em 2019 foram ocasionadas pela diabetes, entre adultos na faixa de 20 a 79 anos.

Quando as pessoas pensam em um substituto para o açúcar, os adoçantes tradicionais são as primeiras opções da maioria desse público.

Entretanto, eles também não são mais vistos como uma das melhores substituições, levando em consideração pesquisas que costumam supor o estímulo de doenças e efeitos colaterais a longo prazo.

Por isso, enxergando essa brecha em um mercado tão importante como o alimentício, a Chocolife lançou há pouco tempo uma linha exclusiva de adoçantes totalmente diferente do que o mercado tradicional espera.

Neste caso, a fábrica de chocolates saudáveis espera contribuir para evitar o descontrole desenfreado da obesidade, entregando ao mercado uma solução inovadora e tão eficiente quanto o açúcar tradicional.

O Snew chega ao mercado com o propósito de substituir em proporções iguais, uma colher de açúcar, para uma colher de adoçante.

Segundo a CEO da empresa, Virgínia Dias, o objetivo é que, através deste adoçante, as pessoas possam voltar a ganhar maior qualidade de vida.

“Não falamos apenas da obesidade, mas de todas as doenças que o açúcar prejudica de maneira direta, como a diabetes, por exemplo. Sabemos o quão dependente ele pode ser, e por isso, criamos uma alternativa diferente, em que o objetivo fosse igual ao açúcar, mas a qualidade de vida das pessoas, fosse muito superior”, disse.

Com uma fórmula pensada de maneira estratégica, o Snew conta com eritritol (único poliol que não causa efeitos laxativos), fibra prebiótica de baixa absorção e um blend exclusivo de estévias. Com essa fórmula inovadora, o produto ganhou o certificado FODMAP Friendly, que atesta a segurança do consumo para as pessoas que possuem síndrome do intestino irritável.

“O objetivo do Snew é devolver a saúde que, muitas vezes, é retirada através do açúcar. Com ele, por exemplo, pessoas que sofrem com a digestão de carboidratos fermentáveis conseguem ver uma melhora significativa, uma vez que Snew não causa desconforto abdominal e intestinal”.

Com um lançamento recente, o Snew pode ser encontrado no mercado tradicional, e no universo do food service, focado em empreendedores que contam com as soluções da empresa para venderem alimentos.

“Acreditamos que esse é o futuro próximo. Por isso, o nosso público tradicional consegue utilizar o Snew para as receitas culinárias ou para adoçar bebidas, e a empreendedora do mundo saudável consegue encontrar uma substituição do açúcar à altura para continuar vendendo seus alimentos com muita saúde e sabor”, comentou Virgínia.

Além disso, o produto não entra na lista de obrigatoriedade de registro por parte da Anvisa, por não fazer parte da lista de categoria de novos alimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar