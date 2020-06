Rio Grande do Sul Novo agendamento prevê a realização da Expointer entre o final de setembro e o início de outubro, um mês após o período habitual

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







43ª edição da feira já teve o seu regulamento publicado. (Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini)

Por causa das medidas restritivas no âmbito do combate à pandemia de coronavírus, o governo do Rio Grande do Sul alterou as datas de início e encerramento da Expointer de 2020. Normalmente realizada no final de agosto, a maior feira latinoamericana do agronegócio foi programada para ter a sua 43ª edição de 26 de setembro a 4 de outubro, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre).

A nova data foi anunciada nesta quinta-feira (18) pelo titular da Seapdr (Secretario da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Covatti Filho. O evento, que neste ano também comemora os 50 anos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, deve contar com protocolos de segurança sanitária definidos pela SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Dentre as medidas em análise estão a medição da temperatura corporal dos visitantes e a instalação de túneis de desinfecção nos portões de entrada do parque. De acordo com Covatti Filho, serão mapeados todos os processos necessários à realização do evento e encaminhados para análise da Secretaria da Saúde e do Comitê da Crise da Covid-19.

“Vamos trabalhar com todas as hipóteses e discutir todas a ações de proteção possíveis. Nosso trabalho é garantir segurança a participantes e expositores”, frisou Covatti Filho, acrescentando que a Expointer de 2020 deve marcar a retomada do crescimento econômico no Estado.

Perfil

No ano passado, a 42ª edição do evento alcançou um faturamento de R$ 2,69 bilhões, dos quais R$ 2,54 bilhões se referem a intenções de negócios do setor de máquinas e implementos agrícolas.

A Expointer também é essencial para a agricultura familiar, em especial para as agroindústrias que neste ano, em razão da pandemia, tiveram de enfrentar o cancelamento de inúmeras feiras no Estado. Na edição de 2019, a área movimentou R$ 4,5 milhões.

“É muito importante o produtor saber que nossa disposição é de que a feira aconteça. Estamos fazendo todos os esforços para isso, mas sempre iremos primar pela saúde de todos que irão comparecer”, assegurou o titular da pasta.

Regulamento

Ainda nesta quinta-feira, o site oficial da feira publicou o regulamento para esta edição. Dentre os detalhes estão o valor do ingresso, que será o mesmo do ano passado (R$ 13 e R$ 6 para a meia-entrada), bem como a tabela de preços das áreas comercializadas para estandes e veiculações publicitárias nos espaços do parque.

Também estabelecer regras para entrada e saída de veículos e montagem das bancas pelos expositores. O conteúdo pode ser conferido na íntegra em www.expointer.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul