Saúde Novo caminho para tratar diabetes tipo 2: “Perda de peso é desfecho fundamental”, diz pesquisador

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











No Brasil, há quase 16 milhões de brasileiros com a doença crônica. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um estudo científico indica um novo caminho para o tratamento do diabetes tipo 2: priorizar a perda de peso. No Brasil, há quase 16 milhões de brasileiros com a doença crônica – 90% deles têm esse tipo da doença.

A pesquisa foi destaque na revista The Lancet, uma das mais renomadas publicações da área médica, e tem como um dos autores o médico brasileiro Ricardo Cohen, do hospital alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo.

O pesquisador explica que até então, o controle do diabetes tipo dois tinha como prioridade o controle da glicemia. Porém, o estudo indica os benefícios de ter como principal foco do tratamento a perda de peso.

As pesquisas mostram que, pacientes com diabetes tipo 2 , obesos, precisam perder pelo menos 10% do peso para controlar o açúcar no sangue e evitar as complicações da doença.

O médico destaca que, entre 80% e 90% dos quadros de diabetes tipo 2 estão associados à obesidade.

“O emagrecimento vai fazer com que quase imediatamente essa resistência à insulina melhore e a produção de insulina pelo pâncreas fique maior”, afirma.

A perda de mais dos que 15% do peso, indica o estudo, ajuda significativamente na prevenção de complicações cardíacas e renais, como derrames, infartos e insuficiência renal.

“Tratar a obesidade não é o futuro, é o presente para o tratamento do diabetes”, afirma o autor do estudo.

Para quem não consegue perder peso com o tratamento convencional, a indicação é a cirurgia pra redução do estômago.

Luciane Bortollott é funcionária pública. Ela perdeu 13 quilos com a cirurgia, o que ajudou a controlar a diabetes. “Estou me sentindo ótima. Não preciso mais tomar remédios, tomo apenas vitaminas”, conta.

Sandra Espada é técnica de informática e não perdeu tempo. Ela perdeu foi 25 quilos com um tratamento que incluiu exercícios físicos, mudanças na alimentação e medicamentos.

“Eu acho sensacional né? Porque a gente sabe que excesso de peso faz mal pra saúde né? Hoje eu tô normal, passei no teste do doutor!”, brinca.

A nova orientação para o tratamento do diabetes tipo 2 já é recomendada oficialmente pelas sociedades de Diabetes norte-americana, europeia e australiana. No Brasil, a expectativa é que a nova diretriz passe a ser adotada formalmente ainda este ano.

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), no entanto, diz não ser preciso aguardar um anúncio oficial. Médicos e pacientes já devem começar o tratamento com a nova recomendação.

O endocrinologista André Vianna coordena o Departamento de Educação da SBD e preside a regional Paraná da organização. Ele explica que o conhecimento científico já é suficiente para mudar a forma de encarar o tratamento.

“As diretrizes brasileiras estão em constante renovação. Sempre que surge uma recomendação nova, nas próximas reuniões já é colocada em pauta. Muito em breve, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes devem estar incluindo como prioridade a perda de peso”, afirma.

O endocrinologista afirma que as diretrizes devem ajudar a nortear novas políticas públicas e a atuação de operadoras privadas de saúde. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde