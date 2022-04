Inter Novo camisa 10, Alan Patrick fala sobre herança de D’Ale e comenta retorno ao Inter: “Volto mais experiente”

Por Leonardo Moll * | 21 de abril de 2022

Meio-campista foi apresentado nesta quinta-feira (21) Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Alan Patrick foi apresentado pelo Inter na manhã desta quinta-feira (21). Por meio de uma entrevista coletiva, o meio-campista falou um pouco sobre suas características de jogo, comentou sobre seu retorno ao clube e principalmente sobre a herança da camisa 10, de D’Alessandro.

“Essa camisa tem uma história muito linda, vestida por um ídolo que eu admiro, tive o prazer de jogar junto. Para mim, é uma honra estar herdando isso. O D’Ale tem uma história linda e é um cara insubstituível. Eu, dentro das minhas características, vou tentar demonstrar meu futebol. Sempre no objetivo de fazer o Inter vencer.”

O novo camisa 10 colorado também relembrou sua última passagem no Beira-Rio e falou sobre como chega ao Inter em seu retorno, quase dez anos depois:

“É um Alan Patrick diferente, mais experiente que anos atrás. Porém, vem comigo a lembrança de ter sido feliz aqui, ter sido campeão. Espero poder continuar escrevendo essa história aqui.”

Ao ser perguntado, Alan Patrick também citou sua relação com Taison, atleta com quem dividiu o vestiário no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, por diversas temporadas:

“É um amigo. Jogando muitos anos juntos, lá na Ucrânia. Me dou super bem com ele, temos um entrosamento por ter jogado muito tempo junto e espero que possamos aplicar isso aqui no Inter. Espero voltar a conquistar troféus por aqui.”

Por fim, o jogador comentou sobre o seu estilo de jogo: “Depende muito da tática. Já joguei em posições diferentes, atuando de 8 ou 10, posso atuar mais próximo do centroavante. Foi onde sempre atuei e acho que minhas características casam com esse estilo dentro de campo. Estou disponível para atuar onde o mister achar melhor.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

