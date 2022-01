Brasil Novo carregamento com 1,8 milhão de doses da vacina pediátrica da Pfizer chega ao Brasil

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Esse é o terceiro lote do imunizante para crianças enviado ao Brasil Foto: Myke Sena/MS Esse é o terceiro lote do imunizante para crianças enviado ao Brasil. (Foto: Myke Sena/MS) Foto: Myke Sena/MS

Um carregamento com 1,8 milhão de doses da vacina pediátrica da Pfizer contra o coronavírus chegou nesta segunda-feira (24) no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Esse é o terceiro lote do imunizante para crianças enviado ao Brasil.

A entrega feita nesta segunda estava prevista para ser realizada na quinta-feira (27), porém, foi antecipada pela empresa norte-americana. Já haviam sido enviadas 2,5 milhões de doses desde que a vacinação de crianças com idade entre 5 e 11 anos foi autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Até o fim de março, o governo federal espera receber 20 milhões de doses de vacinas pediátricas da Pfizer. Na sexta-feira (21), a CoronaVac também foi incluída pelo Ministério da Saúde no plano de imunização contra a Covid-19 para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

O governo federal está negociando os termos de compra com o Instituto Butantan, que produz o imunizante no Brasil em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

