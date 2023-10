Mundo Novo comboio de caminhões cruza passagem de Rafah para levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

O ponto de fronteira foi rapidamente fechado após a passagem do primeiro comboio de ajuda. Foto: Reprodução O ponto de fronteira foi rapidamente fechado após a passagem do primeiro comboio de ajuda. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um novo comboio de caminhões carregados de alimentos e medicamentos cruzou a passagem de Rafah, o único ponto de entrada para o território não controlado por Israel, para levar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza neste domingo (22).

Segundo a Cruz Vermelha do Egito, um total de 17 veículos se preparavam para entrar no território na manhã deste domingo. No sábado (21), os primeiros 20 caminhões cruzaram a passagem, que estava fechada desde os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. O ponto de fronteira foi rapidamente fechado após a passagem do primeiro comboio de ajuda.

Um motorista de caminhão que esperava para cruzar a passagem de Rafah para a Faixa de Gaza com ajuda disse que estava esperançoso de ter sucesso.

“Se Deus quiser, estou entrando agora na travessia, ou daqui a alguns minutos. Se Deus quiser, entregaremos esta ajuda e entraremos e sairemos com segurança, se Deus quiser”, disse Ali Shousha na manhã deste domingo. Ele estava carregando comida, cobertores e outros suprimentos.

O nível de ajuda, no entanto, está longe de ser suficiente para sustentar as pessoas em Gaza, onde a situação humanitária é terrível. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou no sábado que “as necessidades são muito maiores” do que a ajuda que as pessoas em Gaza receberam.

2023-10-22