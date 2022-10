Rio Grande do Sul Novo contorno viário de Horizontina é inaugurado para desafogar tráfego na região

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Novo trecho tem 7,94 quilômetros de extensão, na rodovia VRS-837, entroncamento com a ERS-305 e ERS-342 Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini Novo trecho tem 7,94 quilômetros de extensão, na rodovia VRS-837, entroncamento com a ERS-305 e ERS-342 - Foto: Rodrigo Ziebell / Palácio Piratini Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini

O governo estadual inaugurou, nesta segunda-feira (24), o novo contorno viário de Horizontina, na rodovia VRS-837, entroncamento com a ERS-305 e ERS-342, na região Noroeste. O trecho, que tem 7,94 quilômetros de extensão, vai desafogar o tráfego, garantir mais segurança e retirar do centro da cidade cerca de 200 caminhões por dia.

A intervenção viária custou R$ 40 milhões e foi executada por meio de parceria com a John Deere, que contratou uma empresa para a execução da obra. Em contrapartida, o valor investido será compensado no ICMS pago ao Tesouro Estadual. A partir da execução dessa nova via, a John Deere também poderá programar o projeto de modernização e ampliação da sua fábrica, resultando em mais investimento para o Estado.

O governador Ranolfo Vieira Júnior, o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza, o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino da Silva, o prefeito de Horizontina, Jones Jehn da Cunha, representantes da John Deere e lideranças da região circularam pela nova rodovia, já liberada ao tráfego.

Para o governador, a inédita parceria com a iniciativa privada para a conclusão de uma estrada poderá servir de modelo para outras vias no futuro. “A obra é de toda comunidade, não só do governo ou da John Deere. Uma estrada que era aguardada desde 2010 e vai servir como um anel rodoviário, resultando em mais segurança e desenvolvimento para toda a região”, disse Ranolfo.

O cronograma e prazos da entrega da via foram cumpridos, segundo o secretário Luiz Gustavo. “A obra, que foi realizada em 18 meses, ganhou em agilidade com essa parceria. Temos alguns gargalos no Estado que poderão ser resolvidos da mesma forma”, disse.

O diretor da John Deere, unidade Horizontina, Gladimir Ames, participou do projeto e comentou dos esforços que envolveram diversas entidades. “É um dia de alegria para muitas pessoas que tocaram e viabilizaram essa obra. Uma via que atende um princípio muito importante para a nossa fábrica, que é a segurança, pois o novo contorno tira um grande fluxo de máquinas pesadas do centro da cidade”, afirmou.

Em Horizontina, os integrantes do governo também inauguraram a recuperação e conservação do trecho de 11 quilômetros da ERS-342, acesso ao município de Doutor Maurício Cardoso. O investimento foi de R$ 4,2 milhões nas intervenções para qualificar a rodovia.

