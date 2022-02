Cinema Novo filme tem o líder da banda Foo Fighters, Dave Grohl, possuído matando seus colegas; veja as críticas

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Filme "Studio 666" é inspirado na mansão mal-assombrada onde a banda gravou seu décimo álbum "Medicine at Midnight" e mistura terror e comédia. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As primeiras reações ao filme “Studio 666”, protagonizado pelos integrantes do Foo Fighters, banda que fecha o Lollapalooza 2022, já começaram a pipocar. O longa de terror misturado com comédia é inspirado na mansão onde a banda gravou seu décimo álbum, “Medicine at Midnight”, e que tem fama de ser mal-assombrada.

Boa parte das críticas destacaram o bom-humor de Grohl, mas descartaram a relevância da obra.

No história, o grupo se hospeda na casa para produzir o novo disco. Dave Grohl, acometido por um bloqueio criativo, é possuído e passa a perseguir os outros integrantes. A partir de então, muito sangue começa rolar.

“Studio 666” atingiu a marca de 61% com as avaliações do “Rotten Tomatoes”, com pouco mais de quarenta resenhas.

“Um filme que exala vibrações reais de ‘Scooby-Doo’ encontra ‘O Iluminado’, que envolve horror coreano e se estende até Grohl, que dá, se não tudo, pelo menos a maior parte de seu carisma”, diz o crítico do “New York Times”, Wesley Morris.

“O filme é musicalmente ok, e razoavelmente engraçado, beneficiando-se de Grohl, que é um comediante nato. Mas o filme se arrasta por causa do seu tempo de duração”, escreve Mick LaSalle, do “San Francisco Chronicle”.

“‘Studio 666’ é uma brincadeira deliciosa ou uma enganadora perda de tempo: seu prazer provavelmente dependerá integralmente de como você se sente em relação a Grohl”, diz Michael O’Sullivan, do “Washington Post”.

Jake Coyle, da “Associated Press”, concorda com a diversão descompromissada, que nasceu como uma brincadeira. “É uma bobagem, e existe algo a ser dito por assistir Grohl e sua turma se divertindo tanto. Na versão que eu assisti, é possível vê-los rindo uma ou duas vezes. Este é essencialmente um esboço “SNL” (o programa “Saturday Night Live”) decente esticado para quase duas horas.”

Já Peter Bradshaw, do “The Guardian”, foi mais direto: “Um gonzo violento e nojento que infelizmente está de acordo com a tendência da comédia de terror de não ser propriamente assustador nem propriamente engraçado”, afirmou.

O filme estreia nesta sexta-feira (25) nos EUA e ainda não tem data divulgada para ser exibido no Brasil.

Já o Foo Fighters encerra o Lollapalooza 2022 em território brasileiro. Também estão no lineup Strokes, Miley Cyrus, A$AP Rocky, Martin Garrix, Pabllo Vittar e Emicida. O festival acontece nos dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cinema