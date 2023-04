Rio Grande do Sul Novo Hamburgo recebe festival de cervejas artesanais a partir desta quinta-feira

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Evento prossegue até o dia 16 nos pavilhões da Fenac. (Foto: Divulgação/Fenac)

A partir desta quinta-feira (6), o pavilhões da Fenac em Novo Hamburgo (Vale do Sinos) recebem o 15º Festival de Cervejas Artesanais, com uma carta variada de atrativos gastronômicos e musicais em paralelo à feira calçadista “Loucura por Sapatos”. O evento prossegue até 16 de abril, com atividades das 16h às 22h – aos sábados e domingos os portões são abertos às 10h.

São mais de 20 empresas oferecendo versões diferenciadas da bebida em estandes no local. Uma das ações promocionais desta vez é a entrega de um caneco oficial da edição 2023 para quem adquire cinco ingressos, de segunda a sexta-feira (exceto no feriado).

O acesso a ambos os eventos é realizado por meio do Salão Nobre da Fenac – avenida Nações Unidas nº 3.825. Além do ambiente climatizado e com amplo estacionamento, foram montados na área uma praça de alimentação e espaço para recreação infantil. Ingressos e outros detalhes podem ser conferidos nos sites fenac.com.br e loucuraporsapatos.com.br.

Programação musical

Uma das atrações já confirmadas desta edição é o “Encontro da Idade de Ouro”, das 13h30min às 18h desta quinta-feira. O evento é conhecido por reunir grupos de idosos de diversas regiões do Estado, ao som de música ao vivo. A expectativa é de 1,5 mil participantes.

A programação tem continuidade nos demais dias, alternando horários entre o fim da tarde e o começo da noite. Confira os artistas que estarão no palco:

– 6/abril: 19h30min – Douglas Alves e Banda.

– 7/abril: 19h30min – Banda Elevva.

– 8/abril: 17h30min – Renan Gonçalves.

– 8/abril: 19h30min – Marcus e Fabiano.

– 9/abril: 19h30min – Pagode do TT.

– 10/abril: 19h – Volnei Cavalheiro.

– 11/abril: 19h – Samuca Mendonça.

– 12/abril: 19h – Kiko Prata.

– 13/abril: 19h30min – Deivid Wallauer.

– 14/abril: 19h30min – Samuka Channel.

– 15/abril: 17h30min – Renatinho Jacobus.

– 15/abril: 20h – The Silva Brothers.

– 16/abril: 19h30min – Pagode do Lu Astra.

(Marcello Campos)

2023-04-05