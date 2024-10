Rio Grande do Sul Novo Hamburgo recebe nova edição da maior feira de ciência e tecnologia da América Latina

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Evento começa na tarde desta terça-feira, com três dias de atividades nos pavilhões da Fenac. (Foto: Arquivo/Mostratec)

Começa nesta terça-feira (22) nos pavilhões da Fenac em Novo Hamburgo (Vale do Sinos) a 39ª edição da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), maior evento do gênero na América Latina. São três dias de atividades, com a participação de estudantes dos Ensinos Infantil, Fundamental, Médio e Técnico de todo o Brasil, além de outros 12 países. Dos apresentação 795 projetos inscritos, 231 são do Rio Grande do Sul, que comparece com 45 municípios.

Em paralelo ao evento, são realizados a Mostratec Júnior, o Seminário Internacional de Educação Tecnológica (Siet) e o Desafio de Robótica Mostratec Atto. A visitação é gratuita, das 13h30min às 21h, conforme detalhado no site mostratec.com.br. Endereço: rua Araxá nº 505 (bairro Ideal).

Quem não puder conferir pessoalmente, tem como alternativa a transmissão ao vivo pelo canal do evento no site de videos youtube.com.

Na organização da feira está a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Micro Empresas (Sebrae). O patrocínio é Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Petrobras, Banrisul, Sicredi e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Os prêmios e incentivos educacionais aos participantes totalizam mais de R$ 1 milhão, oferecidos por 30 empresas e instituições:

– Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

– Prefeitura de Novo Hamburgo.

– Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo.

– Marinha do Brasil.

– Feevale.

– Unisinos.

– Ulbra.

– Uniritter.

– Universidade La Salle.

– Faculdade IENH.

– Casio Educação.

– Killing.

– Village.

– Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC).

– Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT).

– Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT).

Países representados

– Brasil.

– Argentina.

– Paraguai.

– Colômbia.

– Peru.

– México.

– Portugal.

– Dinamarca.

– Suíça.

– Taiwan.

– Tunísia.

– Ucrânia.

(Marcello Campos)

