Política Novo ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira demite secretário de Imprensa de Lula em sua 1ª mudança na Secom

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Antes mesmo de tomar posse, novo ministro já começa a fazer trocas na equipe. (Foto: Divulgação/Facebook)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O novo ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, demitiu o secretário de Imprensa do Palácio do Planalto, José Chrispiniano. Foi a primeira mexida na pasta desde que Sidônio foi oficializado para substituir o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). A demissão foi confirmada pelo próprio Chrispiniano.

Segundo o ex-secretário, ele será substituído por Laércio Portela, atual titular da Secretaria de Articulação da Secom. Chrispiniano trabalhava com Lula desde 2011, quando o petista deixou a Presidência em 2010. O jornalista chefiou a comunicação do Instituto Lula e, com o retorno do petista ao Planalto, Chrispiniano era responsável pelo atendimento à imprensa e também pelo perfil de Lula no X (antigo Twitter).

Portela, também jornalista, foi secretário de Imprensa da Secom no segundo

mandato de Lula, na equipe então comandada por Franklin Martins. Portela

também chegou a substituir Pimenta na Secom enquanto o então ministro estava à frente da Secretaria Extraordinária para o Rio Grande do Sul.

O fotógrafo Ricardo Stuckert, outro escudeiro fiel, segue junto a Lula, mas deve perder a autonomia sobre os perfis pessoais do presidente no Instagram e no TikToK.

Os funcionários da Secom já foram comunicados internamente da mudança.

Sidônio ainda não assumiu formalmente o cargo, mas já começou a trabalhar na função. A posse do ministro está prevista para terça-feira (14).

Redes sociais

Palmeira também decidiu limar Brunna Rosa do comando Secretaria de Estratégias e Redes. Sob o guarda-chuva da área funcionam divisões sensíveis, como o Departamento de Pesquisa e Análise e o de Canais Digitais. É, na prática, a equipe que dita o tom do governo nas redes sociais.

Indicada ao cargo pela primeira-dama Janja da Silva, Brunna Rosa coordenou a comunicação digital da campanha presidencial de Lula em 2022. Atuou também no Dataprev, na EBC e na TV Band.

Antes mesmo de assumir formalmente a Secom, Sidônio Palmeira já dava os primeiros passos na montagem da nova equipe, de olho em experiências digitais de sucesso no campo progressista. Um dos exemplos mais marcantes é o do prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), reeleito no ano passado com expressivos 78% dos votos. Seus perfis nas redes sociais exibem um nível de engajamento que grande parte da esquerda não consegue alcançar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/novo-ministro-da-comunicacao-social-sidonio-palmeira-demite-secretario-de-imprensa-de-lula-em-sua-1a-mudanca-na-secom/

Novo ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira demite secretário de Imprensa de Lula em sua 1ª mudança na Secom

2025-01-10