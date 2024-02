Geral Novo ministro do Supremo, Flávio Dino diz que pode disputar eleições após sua aposentadoria na Corte máxima do País: “Invejo quem permanecerá na política”

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Declaração de Dino foi feita no fim de seu discurso de despedida do Senado. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No fim de seu discurso de despedida do Senado, realizado na última terça-feira (20) antes de ele tomar posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino disse que, após sua passagem pela Corte, poderá retornar para a política. “Desejo que Deus seja generoso para que, quem sabe, eu esteja presente aqui compartilhando desses momentos com vocês, daqui a algumas décadas”, disse ele na ocasião.

Atualmente com 55 anos, Flávio Dino será ministro do STF por cerca de 20 anos. Ele tomou posse nessa quinta (22), e ficará na Corte até completar 75 anos, quando será aposentado compulsoriamente.

“Não sei se Deus me dará oportunidade de estar novamente na tribuna do Parlamento, no Senado ou na Câmara. Tenho me animado muito acompanhando a eleição dos Estados Unidos, porque os dois contendores têm cerca de 80 anos (em referência às idades do democrata Joe Biden e do republicano Donald Trump). Então, quem sabe, após a aposentadoria, em algum momento, se Deus me der vida e saúde, eu possa aqui estar”, disse.

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem era ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino foi aprovado para o STF pelo plenário do Senado com 47 votos favoráveis e 31 contrários.

Após a aposentadoria, ele poderá novamente se candidatar a cargos eletivos. “Invejo as senhoras e os senhores que permanecerão na política. É uma vida cheia de intempéries, cheia de aventuras, cheia de peripécias, cheia de incompreensões às vezes. Mas, é uma vida marcada por sonhos, pela esperança, pelo desejo de perfurar aquela tábua dura, que é o material inerente à realidade”, afirmou.

Um eventual retorno de Dino para disputar eleições não seria um movimento inédito na história do STF. O jurista paraibano Epitácio Pessoa foi ministro do STF entre 1902 e 1912 e posteriormente se elegeu presidente da República, com mandato entre 1919 e 1922.

Flávio Dino já foi eleito deputado federal, governador do Maranhão por dois mandatos e senador.

A posse de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal reuniu representantes de todos os lados do espectro político, desde governadores bolsonaristas até o ex-tucano João Doria, que conversou de maneira amistosa com antigos adversários petistas. Também compareceram políticos investigados no STF, incluindo em casos herdados por Dino. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/novo-ministro-do-supremo-flavio-dino-diz-que-pode-disputar-eleicoes-apos-sua-aposentadoria-na-corte-maxima-do-pais-invejo-quem-permanecera-na-politica/

Novo ministro do Supremo, Flávio Dino diz que pode disputar eleições após sua aposentadoria na Corte máxima do País: “Invejo quem permanecerá na política”

2024-02-22