Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Celso Sabino disse ainda que estuda oferecer diárias de hotel mais baratas para os beneficiários do Voa Brasil. (Foto: Divulgação)

Novo ministro do Turismo, Celso Sabino defende turbinar o número de emendas parlamentares destinadas a atividades do setor para compensar o baixo orçamento da pasta. Em entrevista ao Estadão, Sabino disse que fará um “trabalho de sensibilização” dos parlamentares para que destinem mais verba a obras turísticas em seus redutos.

“Pretendemos trabalhar para ter celeridade na execução das emendas e, o mais breve possível, ter essas obras entregues, parlamentar feliz, o povo da sua região feliz e o Brasil e o turismo sendo desenvolvidos”, afirmou Sabino, alçado ao cargo por um acordo entre o Planalto e seu partido, o União Brasil, para melhorar a governabilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O novo ministro disse ainda que estuda oferecer diárias de hotel mais baratas para os beneficiários do Voa Brasil, programa de passagens a R$ 200 que deve abranger aposentados e pensionistas que não voaram nos últimos 12 meses.

1) Há expectativa de algum incentivo sobre o preço de passagens aéreas?

Sim. O ministro Márcio França (Portos e Aeroportos) já anunciou que está fazendo um programa para que as pessoas que ainda não viajaram por um período recente de tempo possam adquirir passagens a até R$ 200. Estamos inaugurando um diálogo com o Ministério de Portos e Aeroportos para que, além da passagem, nós possamos dar a oportunidade que essas mesmas pessoas tenham também outro benefício, com diárias de hotéis mais baratas, por exemplo.

2) O ministério vai se engajar na votação da reforma tributária no Senado para conseguir tratamento diferenciado para o setor?

Vamos trabalhar para que os serviços relacionados ao turismo tenham alíquota reduzida.

3) O Turismo tem orçamento considerado baixo. A ideia é destinar mais emendas parlamentares à pasta para turbinar o ministério?

Vamos trabalhar para sensibilizar os ministros e o próprio presidente Lula sobre a importância de fazermos ajustes para recompor o orçamento do Turismo. Vamos trabalhar no sentido de atrair emendas parlamentares. Estou preparando um cardápio de projetos. Temos parlamentares em cidades que possuem características turísticas. Essas cidades podem receber um centro de convenções, um anfiteatro, uma melhoria no aeroporto ou no porto, um pórtico. É uma forma de dar mais eficiência turística às emendas.

4) O prestígio do sr. na bancada do União Brasil vai fazer diferença para que o Ministério do Turismo tenha mais protagonismo?

Pretendemos trabalhar para ter celeridade na execução das emendas e, o mais breve possível, ter essas obras entregues, parlamentar feliz, o povo da sua região feliz e o Brasil e o turismo sendo desenvolvidos. O que um deputado ou um senador quer ver com a destinação de sua emenda é um benefício real para a sociedade. Há um descontentamento quando você coloca a emenda e ela demora para ser executada, a obra demora para ser concluída por atraso de pagamento.

5) Com a nomeação do sr., o União Brasil vai entregar mais votos ao governo?

O partido tem acompanhado as votações importantes para o País. Foi o que mais votou a favor – só ficou atrás do PT – de matérias como arcabouço fiscal, reforma tributária, reorganização dos ministérios. Há, sim, uma disposição muito grande dos deputados de ampliar esse diálogo, de poder participar da construção de políticas públicas importantes, projetos de lei. Vamos trabalhar para que isso aconteça da forma mais eficiente.

6) Acredita que a governabilidade do presidente vai melhorar com uma reforma ministerial?

O presidente tem um entendimento muito claro de que ele foi eleito pela maioria do povo e o Parlamento brasileiro também. Há interesses, ideias, pensamentos que convergem.

2023-07-20