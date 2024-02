Política Novo número 2 da Abin diz que todos os indícios apontam para uma Abin paralela no governo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Marco Cepik foi nomeado novo diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência na terça-feira. Foto: Abin Marco Cepik foi nomeado novo diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência na terça-feira. (Foto: Abin) Foto: Abin

Marco Cepik, novo número dois da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), afirma que todos os indícios apontam que havia, de fato, uma Abin paralela em atividade durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações foram dadas ao canal GloboNews.

Cepik foi nomeado novo diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na terça-feira (30).

“O avanço das investigações apontam para isso [existência da Abin paralela]. Temos que aguardar o final do processo investigatório nas três instâncias administrativas e criminal, para verificar a comprovação não só sobre se houve, mas sobre quem estava ali. Todos os indícios que se tem é de que havia, sim”, disse.

Cientista político, Cepik comandava a Escola de Inteligência da Abin. Ele substitui Alessandro Moretti, demitido pelo governo Lula na terça, após mais uma fase da investigação da Polícia Federal (PL) que apura a suposta espionagem ilegal feita pela Agência durante a gestão Bolsonaro.

“Não pode fazer condutas que violem a informação privada do cidadão. Ela [a Abin] não monitora pessoas, não bisbilhota a vida das pessoas. Se isso aconteceu, e é isso que está sendo apurado, é claramente um desvio de função”, disse Cepik.

Segundo ele, houve afastamento de policiais federais da agência. “Foram de pessoas específicas, que participaram da gestão de (Alexandre) Ramagem”.

Na avaliação dele, no entanto, a decisão de manter na agência pessoas que tiveram cargos de confiança durante o governo Bolsonaro não foi um erro do diretor-geral Luiz Fernando Corrêa. Ao assumir o comando da agência no início da gestão Lula, Corrêa manteve nomes que haviam sido apontados na gestão anterior.

Cepik disse acreditar, ainda, que não houve tentativa de obstrução de investigação pela alta cúpula da Abin.

“Teria que haver uma contradição muito grande entre a conduta dos atores e o que foi efetivamente feito. Por que que alguém que quer obstruir uma investigação vai instaurar um procedimento apuratório?”, indagou ele.

“Não existe a Abin do Lula, não existe a Polícia Federal do Lula”, afirmou.

Para Cepik, a importância de uma política de reestruturação do sistema brasileiro de inteligência é uma demanda dele e de outros integrantes da agência desde o período de transição entre os governos Bolsonaro e Lula.

“Nós insistimos na importância de ter uma política de reestruturação do sistema brasileiro de inteligência como parte do esforço para relançar as instituições brasileiras que haviam sido fortemente atacadas durante todo o governo anterior. Foi um governo de profunda desorganização institucional de processos internos e, também, tentativa de captura de algumas dessas instituições”, afirmou.

Segundo ele, os ataques às instituições culminaram no 8 de janeiro.

“Nós precisamos, como fez a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), averiguar os fatos do passado, buscar as responsabilidades de cada um, entender a dimensão que permitiu a chegada até o 8 de janeiro, mas também reconstruir. É isso que vem sendo feito desde o ano passado”, disse.

