Novo presidente da FIERGS, Claudio Bier apresentou ontem algumas propostas para sua gestão. (Foto: Arquivo pessoal)

Antes de tomar posse no comando da Federação e o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS), o presidente Claudio Bier conversou ontem com um grupo de jornalistas na sede da entidade, em Porto Alegre. O jornalismo da Rede Pampa de Comunicação (Rádio Pampa, TV Pampa e Jornal O Sul) esteve presente. Ele definiu que sua gestão será direcionada para quatro pilares: competitividade, inovação, desenvolvimento, retenção de talentos e reconstrução das indústrias e que dará um “apoio crítico” aos governos estadual e federal. Segundo Bier, uma das alternativas para repensar o desenvolvimento do estado, será a criação de uma Zona Franca. “Vamos ter que repensar e tentar com os próximos governos para que o Rio Grande do Sul tenha alguns benefícios, como o Nordeste, que possui incentivos e bancos com juros mais baratos. O Nordeste tem vantagens que nós não temos, o Rio Grande do Sul precisa começar a pleitear também”, disse Claudio Bier. Outro ponto defendido, será a maior atenção para projetos de irrigação no estado já que, atualmente, apenas 10% da área plantada no Rio Grande do Sul é irrigada.

Novo CEO da FIERGS

Ontem, Claudio Bier apresentou aos jornalistas o futuro CEO da FIERGS, Paulo Hermann, que atuou por 22 anos na indústria de máquinas agrícolas John Deere, entre 2012 e 2021 como presidente da empresa.

Mudança no governo garante apoio do PSD à pré-candidatura de Zaffalon em Gravataí

O governador Eduardo Leite poderá mudar algumas posições no primeiro escalão do governo após dialogar com partidos da sua base. O deputado federal Danrlei de Deus, do PSD, deixa a Secretaria de Esportes, e em seu lugar assume o deputado estadual Gaúcho da Geral. Com isso, o suplente Dimas Costa assume uma cadeira na Assembleia Legislativa e desiste da pré-candidatura à prefeitura de Gravataí, onde o PSD passa a apoiar a pré-candidatura do atual prefeito, o tucano Luiz Zaffalon. O suplente de Danrlei em Brasília, Luciano Azevedo, deixará o cargo.

Outras mudanças

A se confirmar, outra mudança na Secretaria do Desenvolvimento Rural onde o deputado Ronaldo Santini (Podemos) será substituído pelo ex-deputado federal Vilson Covatti (PP). Ronaldo Santini, nessa troca de cadeiras, assumirá a Secretaria do Turismo, da qual Covatti (PP) estava licenciado.

Ministro dos Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho assume pautas do RS

O governador Eduardo Leite e o ministro dos Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho estão em sintonia total no projeto de reativação do aeroporto Salgado Filho e dos aeroportos regionais do estado. Depois que o governador agradeceu publicamente ao ministro, que segundo ele, “tem sido um parceiro do RS e trouxe a notícia importante do retorno do aeroporto Salgado Filho ao funcionamento para pousos e decolagens a partir de outubro”, Costa Filho, que é deputado federal (Republicanos-PE) retribuiu garantindo que “vamos seguir trabalhando pelo Rio Grande do Sul”.

