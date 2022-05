Rio Grande do Sul Novo presidente do TRE gaúcho toma posse e defende segurança da urna eletrônica

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Desembargador Francisco José Moesch destacou que a urna é "segura, ágil, auditável e reconhecida internacionalmente". (Foto: Divulgação/TRE-RS) Foto: Divulgação/TRE-RS Desembargador Francisco José Moesch destacou que a urna é "segura, ágil, auditável e reconhecida internacionalmente". (Foto: Divulgação/TRE-RS) Foto: Divulgação/TRE-RS

O desembargador Francisco José Moesch tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) nesta segunda-feira (23) com discurso em defesa da segurança do sistema eleitoral brasileiro. Moesch afirmou que a urna é “segura, ágil, auditável e reconhecida internacionalmente”. No Estado, cerca de 30 mil urnas devem ser utilizadas na eleição.

Moesch assume a presidência do TRE para o biênio 2022/2023 no lugar do desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa. A desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak será a vice-presidente e corregedora. A cerimônia de posse será no dia 23 de maio.

Perfil

Francisco José Moesch é natural de Estrela. Graduado em Direito pela PUC-RS; Graduado em Administração de Empresas pela UFRGS; Graduado em Administração Pública pela UFRGS; Especialista em Direito do Trabalho pela PUC-RS; Especialista em Direito Tributário pela UFRGS. Foi Secretário-Geral da OAB/RS (1987-1990) e Conselheiro da OAB/RS (1985-1990); Foi Juiz do Tribunal de Alçada pelo Quinto Constitucional da Advocacia (1995-1998); Foi Juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (1994-1995). É Professor Titular da Faculdade de Direito da PUC-RS (licenciado) e Professor em cursos da AJURIS, da OAB/RS, da FMP e do IARGS; É Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desde maio de 1998, onde foi Vice-Presidente (2014-2016) e Presidente do Conselho de Relações Institucionais (2020-2021), e atualmente preside a 22ª Câmara Cível; É Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; É Conselheiro Jubilado do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

