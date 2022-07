Geral Novo primeiro-ministro do Reino Unido será anunciado no dia 5 de setembro

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Boris Johnson renunciou à liderança do Partido Conservador e deixará o cargo de primeiro-ministro quando o novo líder for escolhido. (Foto: Reprodução)

O Partido Conservador do Reino Unido disse que o substituto do primeiro-ministro britânico Boris Johnson será anunciado no dia 5 de setembro. As datas do processo eleitoral foram definidas por um comitê e divulgadas nesta segunda-feira (11).

Boris Johnson renunciou na quinta-feira passada (7) à liderança do Partido Conservador e deixará o cargo de primeiro-ministro quando o novo líder for escolhido.

São feitas diversas rodadas de votação entre os deputados conservadores. As datas foram definidas por um grupo chamado Comitê de 1922, formado por membros do partido. Segundo o presidente do comitê, Graham Brady, o cronograma ficou da seguinte forma:

– 12 de julho: Os candidatos devem ser nomeados oficialmente neste dia. Eles precisam ter o apoio de pelo menos outros 20 deputados para participar da disputa.

– 13 a 21 de julho: Rodadas iniciais de eleição. Os deputados do Partido Conservador votam em seus candidatos. Os menos votados são eliminados até restarem apenas dois concorrentes.

– 21 de julho: O parlamento britânico entra em recesso.

– Julho a setembro: A votação continua pelos correios, entre os dois candidatos finais. Nessa etapa, todos os membros do partido podem votar (são em torno de 180 mil pessoas).

– 5 de setembro: É anunciado o vencedor da disputa, que se tornará o novo líder do Partido Conservador e o novo primeiro-ministro britânico.

11 candidatos

Boris declarou que não apoiará nenhum dos 11 candidatos que aspiram a substituí-lo na liderança do Partido Conservador, em uma corrida travada em torno da pressão fiscal.

“Temos que garantir que haja um tempo decente antes que o resultado seja anunciado em 5 de setembro”, disse Graham Brady, presidente da comissão parlamentar responsável por organizar a votação.

Depois de passar o fim de semana em Chequers, residência de campo dos primeiros-ministros, Boris assegurou estar “determinado a continuar com o mandato que lhe foi confiado” e que o próximo chefe de Governo terá “um programa muito bom”.

“Eu não gostaria de prejudicar as chances de ninguém oferecendo meu apoio”, disse Boris em sua primeira aparição pública desde que renunciou. “Mas meu trabalho é, acima de tudo, supervisionar os procedimentos nas próximas semanas.”

Ele permanecerá no cargo à frente do governo até que seu sucessor seja escolhido. Não há um favorito claro.

No domingo à noite, a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, de 46 anos, juntou-se à lista de candidatos, que inclui o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, de 42, e o ex-ministro da Saúde Sajid Javid, de 52.

Entre os 11 candidatos para suceder ao atual primeiro-ministro, também estão a secretária de Estado do Comércio Exterior, Penny Mordaunt, de 49, e o novo ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, 55. As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal O Globo.

