Colunistas Novo programa de Sabrina Sato tem plano de lançamento definido

Por Flávio Ricco | 27 de setembro de 2020

Novo programa de Sabrina Sato já tem pano de lançamento definido. (Foto: Divulgação)

“Game dos Clones”, o novo programa de Sabrina Sato, já está com seu plano de lançamento definido por Record, Amazon e Endemol Shine. Todos os detalhes foram ajustados.

Ficou combinado assim: as gravações serão concluídas em 10 de outubro; dia 14, acontecerá a coletiva de imprensa, online; 15, entrará o primeiro episódio na Amazon, e no dia 24, noite de sábado, estreia na Record.

Depois de “Top Chef”, “Amor Sem Igual” e “A Fazenda”, é mais um produto da Record realizado em plena pandemia, seguindo rigoroso protocolo de cuidados. Ou seja, com planejamento adequado, dá para fazer.

“Game dos Clones” é um formato de namoro e os seus trabalhos começaram em agosto numa locação da Granja Viana, em São Paulo. Para evitar contratempos, a apresentadora, inclusive, alugou uma casa no mesmo condomínio, escolhido para as gravações e se mudou para lá com toda a família. Desta forma, conseguiu evitar problemas de trânsito, sempre tão ruim em SP.

TV Tudo

Formato

Em relação ao que vem aí, como já destacado neste espaço, em “Game dos Clones”, alguém solteiro ou solteira, protagonista do episódio, revela os detalhes físicos que mais chamam sua atenção na hora de uma paquera.

Em seguida, esse ou essa participante revela o nome de um famoso ou famosa com quem gostaria de namorar. De posse dessas informações, a produção seleciona sete mulheres para “brigarem” pelo solteiro, ou sete homens para disputarem uma mulher.

O detalhe

Só que as pessoas que se candidatarem serão caracterizadas nos mínimos detalhes e “transformadas” na celebridade que o participante ou a participante deseja conhecer.

É a nova investida da Sabrina.

Joga junto

É preciso destacar o profissionalismo de Amanda Klein no jornalismo da Rede TV!.

Joga junto com o departamento e colabora em todos os momentos. Está na casa desde o início de 2011, quando deixou o SBT.

Esquisito

Enquanto a Disney desmonta a estrutura do Fox Sports, a situação na ESPN é totalmente diferente. No caso, o pessoal de lá está sendo chamado para renovar os seus contratos.

Momento complicado

O elenco de “Um Lugar ao Sol”, novela de Lícia Manzo, que está na fila das 21h da Globo, sofrerá modificações por causa dos seguidos adiamentos provocados pela Covid-19. Já houve dispensas, inclusive, envolvendo nomes pouco conhecidos, justamente por causa das indefinições de datas de gravações.

Numa dessas

Na Globo, acredita-se que até mesmo a sequência de Cauã Reymond em “Um Lugar ao Sol” corre riscos, se o projeto não voltar a encontrar bases sólidas. Cauã possui vários projetos paralelos e internacionais que poderão conflitar com a novela. Ele já gravou algumas cenas no papel de dois irmãos gêmeos. Outra questão envolveria seu contrato com a Globo.

Reconhecimento

Por outro lado, é preciso reconhecer os esforços realizados por Globo e Record para a retomada da sua dramaturgia. Desde agosto as duas emissoras batalham contra esse inimigo invisível, que já tirou a vida de milhares de pessoas, a fim de colocar produtos inéditos no ar, seguindo rigorosos protocolos de saúde.

Bate-Rebate

· A autora de novelas Rosane Svartman está tocando vários projetos, entre pessoais e para o Grupo Globo…

· …Supervisiona uma novela das 18h e, na paralela, escreve um seriado musical que terá diferentes versões…

· …Uma versão, infantil, irá para o canal Gloob, enquanto a outra, Globoplay.

· Essa surgiu na jornada esportiva da Globo, quarta-feira, durante Sport e Corinthians: “A Regra é Chata”…

· …Dita pelo comentarista Sálvio Spinola…

· …O bordão do Arnaldo, como se recorda, é um pouco diferente: A Regra é Clara.

· É preciso elogiar o pessoal de “A Fazenda” responsável pela criação de provas. Simples e emocionantes na maioria dos casos.

· Lília Cabral vai precisar dar um tempo da TV, depois de tantas novelas, entre inéditas e reprises. Uma atrás da outra.

· Globo ainda procura uma jovem vilã para “Além da Ilusão”, novela na fila das 18h. Tem tempo!

C’est fini

A equipe atualmente envolvida no “The Voice Brasil”, com estreia em 15 de outubro, é a mesma que ficará responsável pelo “BBB21”. Em função de todas essas mudanças por causa da Covid-19, um pessoal que praticamente não terá folga. O “Voice” termina em 24 de dezembro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

