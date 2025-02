Grêmio Novo reforço, Amuzu afirma que Quinteros o convenceu a acertar com o Grêmio

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na atual temporada europeia, Amuzu fez 28 jogos, mas apenas 11 como titular, com quatro gols e duas assistências. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Na atual temporada europeia, Amuzu fez 28 jogos, mas apenas 11 como titular, com quatro gols e duas assistências. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio apresentou oficialmente o atacante Francis Amuzu, nesta quarta-feira (12), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O jogador de 25 anos, nascido em Gana, e com nacionalidade belga, é um dos pontas pedidos pelo técnico Gustavo Quinteros.

Respondendo as perguntas em inglês, Amuzu confessou que o treinador teve papel fundamental para acertar com o Tricolor.

“Uma coisa que gostei muito do Grêmio foi que o técnico ligou para mim. Eu conversei com o técnico e ele me passou muita confiança. Para mim foi uma decisão fácil (vir para o Grêmio). Os melhores jogadores do mundo são brasileiros, como Neymar, Rodrygo e Vinícius Júnior. Vir para o futebol brasileiro foi uma escolha fácil”, esclareceu Amuzu.

Natural de Acra, capital ganesa, Amuzu se mudou para a Bélgica ainda na infância com a família. Ele estava no clube Anderlecht, maior campeão belga, desde 2015.

“O que me chamou mias a atenção na chegada foi o clima, muito quente e diferente da Bélgica. Os jogadores me acolheram muito bem e estou me sentindo em casa. Martin (Braithwaite) fala inglês e francês, então eu me sinto pronto para começar a jogar”, falou Amuzu sobre suas primeiras impressões de Porto Alegre e o elenco.

Na atual temporada europeia, Amuzu, que prefere atuar pelo lado esquerdo do campo, fez 28 jogos, mas apenas 11 como titular, com quatro gols e duas assistências. Pelo negócio, o Grêmio pagará 1,2 milhão de euros (R$ 7,2 milhões, na cotação atual) para um contrato de duas temporadas. Seu vínculo em definitivo foi assinado até o final de 2026. Ele vestirá a camisa 9.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/novo-reforco-amuzu-afirma-que-quinteros-o-convenceu-a-acertar-com-o-gremio/

Novo reforço, Amuzu afirma que Quinteros o convenceu a acertar com o Grêmio

2025-02-12