Brasil Novo RG tem prazo de validade diferente para cada faixa etária

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Prazo muda de acordo com idade do titular quando tirou documento Foto: Itep/Divulgação Foto: Itep/Divulgação

Uma dúvida frequente sobre a CIN (Carteira de Identidade Nacional) é se ela tem data de validade. A resposta é sim, mas esse prazo muda de acordo com a idade do titular quando tirou o documento.

Confira o que o decreto estabelece sobre a validade da CIN para cada faixa etária:

Até 12 anos incompletos quando tirou o documento: validade de 5 anos;

De 12 a 60 anos incompletos quando tirou o documento: validade de 10 anos;

Acima de 60 anos quando tirou o documento: validade indeterminada.

Esse decreto ainda aponta que a carteira de identidade pode ter a validade negada em razão de: alteração dos dados nela contidos; existência de danos no meio físico que comprometam a verificação da sua autenticidade; alteração de características físicas do titular que suscitem dúvidas fundadas sobre a sua identidade; mudança significativa no gesto gráfico da sua assinatura.

A CIN começou a ser emitida em janeiro de 2024. O RG “antigo”, com impressão do polegar, perde a validade em 2032. Um balanço feito em dezembro de 2024 pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos mostra que 17 milhões de brasileiros já possuem o documento. A CIN pode ser tirada por brasileiros de qualquer idade, inclusive bebês, em qualquer um dos 26 estados e no Distrito Federal.

Novo RG tem prazo de validade diferente para cada faixa etária

2025-01-06