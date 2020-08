Moradores já tinham feito relatos sobre o fenômeno na manhã e na noite de domingo (30). Em Amargosa, a prefeitura identificou rachaduras em pelo menos seis casas e na igreja da cidade. Os impactos dos terremotos foram sentidos principalmente na zona rural do município.

O secretário de Infraestrutura de Amargosa, Aedson Borges, disse que os danos ocorreram, principalmente, no distrito de Corta Mão, que é uma área da zona rural que fica entre as cidades de Amargosa e São Miguel das Matas.

“Ontem [domingo] pela manhã, nós recebemos através dos nossos números de contato, informações de que houve danos no distrito aqui de Corta Mão, na zona rural. Nós dirigimos nossa equipe para lá, a equipe de infraestrutura, e quando o pessoal chegou lá constatou seis casas com rachaduras e algumas fissuras, e também a igreja com algumas fissuras, mas nada muito impactante. Segundo o relatório já apresentado pelo engenheiro, não há nenhum risco de desabamento até o momento. Também não há, até o momento, notícias de vítimas, graças a Deus”, declarou Aedson.

O secretário falou ainda que não é a primeira vez que terremotos são registrados em Amargosa. Os tremores acontecem porque o Recôncavo Baiano está em cima de uma região sísmica.

“Amargosa fica em cima de algumas placas tectônicas, e essas placas de vez em quando se acomodam. Quando elas se acomodam, elas causam esse tremor. A gente já teve esse relato algumas outras vezes, mas nenhuma tão impactante quanto a do domingo, às 7h45min. Mas a gente tem relatos de anos anteriores. Segundo o Instituto de Sismologia e os técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pode voltar a tremer e pode durar algumas semanas, inclusive, por causa da acomodação da terra”, explicou.

Tremores

Os primeiros terremotos na Bahia foram sentidos na manhã de domingo. O primeiro tremor começou pouco antes das 8h e durou cerca de 20 segundos. Depois, uma nova trepidação, desta vez mais branda, ocorreu por volta das 8h20min.

O terremoto mais forte teve magnitude de 4,6 graus. Apesar do epicentro ser entre o Recôncavo Baiano e o Vale do Jiquiriçá, o tremor foi sentido em diversas áreas da Bahia, como Salvador e cidades das regiões Sul e Sudoeste.

Já na noite domingo, um novo tremor foi sentido em Amargosa. Dessa vez, o terremoto teve magnitude de 2,7 graus. Ninguém ficou ferido.