Geral Novo teste para obter a cidadania dos Estados Unidos é mais longo e mais complicado

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os críticos dizem que o novo teste pode se tornar ainda mais moroso em um sistema já afetado por atrasos. (Foto: Reprodução/Twitter)

O governo dos Estados Unidos está implementando mudanças radicais no teste que os imigrantes devem fazer para se tornarem cidadãos americanos, injetando pitadas de ideologia conservadora e tornando o exame mais difícil para muitos aprendizes da língua inglesa.

O novo teste de cidadania que entrou em vigor na terça-feira é mais longo do que o anterior, com os candidatos agora sendo obrigados a responder 12 das 20 perguntas corretamente em vez de seis de 10. Também é mais complexo, eliminando geografia básica e adicionando dezenas de perguntas e algumas frases complexas e dúbias, que podem enganar os candidatos que não as analisam cuidadosamente.

Das 18 questões eliminadas do teste anterior, 11 tinham respostas simples, às vezes uma palavra.

Algumas respostas para algumas perguntas também foram “atualizadas”, como em “Quem um senador dos EUA representa?”. Anteriormente, a resposta era “todas as pessoas do estado”; agora, são “cidadãos” do estado.

Uma nova pergunta, “Por que os Estados Unidos entraram na Guerra do Vietnã?”, tem como resposta considerada correta “para impedir a propagação do comunismo”. O teste não aborda, porém, a questão dos protestos maciços contra a guerra ou o enorme número de mortes decorrentes do conflito.

Organizações de imigração, incluindo algumas que ajudaram milhares de pessoas a concluir seus pedidos de naturalização na última década, alertam que o novo teste pode tornar mais difícil para os imigrantes pobres de países que não falam inglês se tornarem cidadãos e, por fim, suprimir o número de imigrantes que votam.

Os críticos também disseram que o novo teste pode se tornar ainda mais moroso em um sistema já afetado por atrasos. “É um último esforço em sua saída do governo para impedir que as pessoas realizem seus sonhos de se tornarem cidadãos”, disse Eric Cohen, diretor executivo do Centro de Pesquisa Imigrante Legal em São Francisco, um grupo sem fins lucrativos que ajuda residentes permanentes a solicitar a cidadania.

O teste de cidadania permanecia inalterado desde 2008, lembrou o diretor executivo.

“Não há razão legal, nenhuma razão regulatória para fazer isso” disse ele. “Eles decidiram por conta própria que teriam que mudá-lo por razões políticas.”

Dan Hetlage, porta-voz do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês), a agência que supervisiona o processo de naturalização, disse em um comunicado que o teste foi revisado “para garantir que continue a ser um instrumento que avalia de forma abrangente o conhecimento dos candidatos sobre a História, governo e valores americanos e apoia a assimilação”.

O presidente eleito Joe Biden tem a opção de reverter as mudanças, embora isso provavelmente não deva ocorrer, se ocorrer, de imediato.

O novo teste será exigido de todos os candidatos que se inscreverem para obter a cidadania após 1º de dezembro, embora muitas vezes haja um lapso de vários meses entre o momento em que os candidatos fazem a solicitação e quando uma entrevista é marcada com um funcionário do USCIS, o que significa que alguns candidatos ainda podem estar fazendo o teste antigo.

A taxa de aprovação atual para o teste de cidadania, de acordo com o USCIS, é de 91%. Uma análise do novo teste pela Catholic Legal Immigration Network sugeriu que 40 perguntas das 100 originais permaneceram inalteradas em relação à versão anterior; o resto foi reformulado ou recentemente introduzido.

Os imigrantes não são os únicos a considerar desafiador o teste de cidadania, mesmo em sua forma anterior. Cerca de um em cada três americanos poderia passar em um teste de múltipla escolha que consiste em itens retirados dessa versão, de acordo com uma pesquisa nacional de 2018 da Fundação Nacional de Apoio Woodrow Wilson. A maioria dos entrevistados não sabia quantos juízes atuam na Suprema Corte ou em quais países os Estados Unidos lutaram na Segunda Guerra Mundial.

O novo teste de cidadania é um dos vários movimentos feitos sob o governo Trump para não apenas deter a imigração ilegal, mas também restringir a imigração legal. O governo dificultou a obtenção de asilo, aumentou os custos de solicitação de cidadania e, durante a pandemia do coronavírus, suspendeu a emissão de green cards para imigrantes que buscam trabalho temporário no país.

Tomados em conjunto, esses movimentos representam uma ruptura com o que historicamente tem sido o apoio bipartidário à naturalização para imigrantes que viveram e trabalharam nos Estados Unidos e abraçaram a oportunidade de se tornarem cidadãos.

Além de preencherem um formulário de 20 páginas, passar por verificações de antecedentes e enviar uma série de documentos, os candidatos precisam ser aprovados em testes de civismo e inglês durante uma entrevista. Este ano, o governo ainda agiu para aumentar as taxas de naturalização de US$ 725 (cerca de R$ 3.740) para US $ 1.170 (cerca de R$ 6.040), ou US $ 1.160 (R$ 6.000) se o pedido for feito online, mas um juiz federal na Califórnia bloqueou o aumento em setembro. As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral