No novo longa, o personagem criado pelo escritor britânico Ian Fleming deixou o serviço ativo e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz é interrompida quando seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece com um pedido de ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais difícil do que o esperado, deixando Bond no caminho de um vilão perigoso.