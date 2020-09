Mundo Novo vídeo dos parques Disney, em Orlando, mostra como é a atração inspirada no Mickey

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Um dos cenários da atração Mickey & Minnie Runway Railway, do Walt Disney World. (Foto: Divulgação)

Inaugurada em março deste ano, o Mickey & Minnie’s Runaway Railway, no Walt Disney World, em Orlando, continua sendo uma atração desconhecida da maioria dos turistas brasileiros. O brinquedo, que coloca o visitante dentro de um desenho animado estrelado pelo ratinho, foi aberto ao público no parque Hollywood Studios pouco antes de a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar oficialmente a pandemia do novo coronavírus. Mas, quem ainda não viu, agora já pode ver, sem precisar sair de casa. A Disney divulgou um vídeo que mostra o percurso e o interior desta dark ride, com legendas e informações em português.

O vídeo pode ser visto no perfil do Walt Disney World para o mercado brasileiro no Instagram, ou no site Disney Momentos Mágicos, que reúne diversos conteúdos para atividades caseiras, como imagens para colorir, joguinhos, receitas e vídeos de bastidores.

Um desses vídeos mostra quase todo o percurso do Mickey & Minnie’s Runaway Railway. A atração – que funciona no Chinese Theater – é a primeira dos parques Disney a ter o casal como protagonista. Num clima cartunesco, inspirado na série de desenhos animados “Mickey Mouse”, a história segue os personagens dentro de um novo episódio, “O piquenique perfeito”. No decorrer da trama, uma série de situações inusitadas acontecem, nos mais variados cenários, que vão do Velho Oeste ao fundo do mar.

Os visitantes embarcam em vagões, puxados por uma locomotiva operada pelo Pateta. Mas, em determinado momento, esses carrinhos se soltam, e a aventura começa. Uma inovação dessa atração é que os carrinhos se movimentam de forma independente uns dos outros dentro daquele espaço, sem precisar de trilhos. Com isso, cada um se aproxima de uma parte do cenário e, dependendo de onde o visitante está sentado, ele acompanhará mais uma parte da história do que a outra.

Há detalhes saborosos para os fãs do universo Disney. O som da locomotiva do Pateta, por exemplo, foi retirado do clássico “Steamboat Willie”, de 1928, desenho que marcou a estreia de Mickey nas telas. Há também uma trama paralela, por assim dizer, envolvendo Pluto, que só é percebida quando se assiste ao vídeo novamente, ou então, por quem embarca para mais um passeio. Há referências ainda ao ano de 1901, quando Walt Disney nasceu, e ao endereço da Walt Disney Imagineering, o braço da empresa responsável pela criação das atrações.

Entre os elementos inéditos estão a música “Nothing can stop us now”, composta exclusivamente para ser o tema da atração, e um novo personagem, Chuuby, um pequeno pássaro que está sempre cantando e dançando, no decorrer da trama.

