Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Em 24 de janeiro, 88 brasileiros deportados pelos Estados Unidos desembarcaram em Manaus (AM) algemados e com correntes nos pés. Foto: Arquivo/Reprodução Em 24 de janeiro, 88 brasileiros deportados pelos Estados Unidos desembarcaram em Manaus (AM) algemados e com correntes nos pés. (Foto: Arquivo/Reprodução) Foto: Arquivo/Reprodução

Um novo voo com deportados dos Estados Unidos aterrissou na tarde desta sexta-feira (7) em Fortaleza. Segundo informações do governo do Ceará, são 111 imigrantes que retornaram agora ao Brasil. Desse total, cerca de 80% são de Minas Gerais e devem seguir viagem em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) até o aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Secretaria de Direitos Humanos do Ceará, que trabalha em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, disse que serão fornecidos alimentos e serviços de atendimento psicológico aos brasileiros que desembarcaram hoje.

O trajeto até Fortaleza foi providenciado pelo governo dos Estados Unidos e inicialmente a previsão era que o voo tivesse Belo Horizonte como primeira parada no Brasil.

Por determinação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério das Relações Exteriores negociou com o governo estrangeiro a alteração da rota. Como Fortaleza é uma cidade litorânea, o objetivo foi evitar que os passageiros sobrevoassem o mínimo possível o território nacional com algemas. Um diplomata brasileiro foi designado para acompanhar o embarque dos deportados.

Como forma de reforçar a autoridade brasileiras sobre os cuidados dos repatriados, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi destacado, segundo o governo federal, de “forma excepcional”, para fazer o trajeto entre Fortaleza e Belo Horizonte.

Foi criado um grupo de trabalho, composto pelos ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública, Defesa e Direitos Humanos, para cuidar da repatriação dos brasileiros. A ideia é que os próximos voos cheguem ao Brasil também por Fortaleza.

A criação de um grupo de trabalho foi motivada por um incidente considerado grave e inaceitável pelo governo brasileiro. Na noite de 24 de janeiro, 88 brasileiros deportados pelos Estados Unidos desembarcaram em Manaus (AM) algemados e com correntes nos pés. Também relataram maus-tratos sofridos dentro da aeronave.

O governo brasileiro determinou a retirada imediata das algemas e das correntes e enviou um avião da FAB, para levar os nacionais até Belo Horizonte. O Itamaraty também convocou o encarregado de negócios da embaixada americana em Brasília, Gabriel Escobar, para pedir explicações sobre o ocorrido.

(As informações são do jornal O Globo)

