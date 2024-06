Geral Novos acessos para entrada e saída de Porto Alegre são liberados

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O terceiro corredor humanitário com acesso alternativo à saída da Capital fica na avenida Assis Brasil. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Novas liberações de trânsito pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) nessa sexta-feira (31) contemplam entradas e saídas de Porto Alegre e também beneficiam comerciantes com estabelecimentos na região central da cidade, que passa a ter mais pontos de acesso.

Foi permitida a entrada de Cachoeirinha por meio do corredor humanitário da avenida Assis Brasil. Mesmo com pontos de acúmulo de água, é possível a passagem de motoristas. Em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e CCR ViaSul, também foi liberada a alça de acesso para a BR-448 tanto para a chegada quanto para a saída da Capital. Outra liberação foi da avenida Júlio de Castilhos e da Rua da Conceição, na região central, para acesso local de serviços, limpeza e reparo.

“Nossas equipes estão fazendo análises diárias para verificar a situação das ruas. Reforçamos a importância do cuidado no trânsito, pois ainda há resíduos nas vias e a circulação deve ser feita em velocidade reduzida”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto. Veja abaixo as entradas e saídas da cidade que estão liberadas.

Região central

Os motoristas que vêm no sentido bairro-Centro pelo Túnel da Conceição poderão acessar o Largo Vespasiano Julio Veppo e entrar na avenida Castelo Branco. A saída pelo corredor humanitário pode ser feita também via Farrapos que está com trânsito liberado. No sentido inverso, o condutor virá pela Castelo Branco e acessará o Túnel da Conceição via corredor humanitário.

Região Norte

Corredor humanitário Assis Brasil (sentido Porto Alegre – Interior).

A avenida Assis Brasil está aberta a partir da Bernardino Silveira Amorim, no sentido Capital-interior. Para os motoristas acessarem a Freeway, foi criado o corredor próximo ao número 8.703 da Assis Brasil, na altura do posto Garoupa. Pelo caminho é possível também acessar Cachoeirinha.

Avenida Ernesto Neugebauer (Zona Norte) para Freeway: recomenda-se utilizar a 3° Perimetral e a rua Dona Margarida para chegar até a via.

BR-448 – Terceira Perimetral, Souza Reis, Viaduto Leonel Brizola, Dona Teodora, a direita na AJ.Renner

Sentido Interior – Capital

Os motoristas que estão entrando em Porto Alegre pela BR-290 (sentido litoral-Capital) podem utilizar um retorno emergencial que foi criado no Km 98 após o vão móvel para permitir o acesso à avenida Sertório. Através dessa entrada podem acessar a Zona Norte seguindo pela Sertório ou seguir pela Terceira Perimetral para ter acesso às demais áreas da cidade.

Avenida Ernesto Neugebauer liberada.

BR116/Zaida Jarros com uma faixa liberada via Farrapos.

BR-448: acesso pela Arena do Grêmio. Chegar pela avenida A J Renner ou José Pedro Boéssio.

Região Leste

Acesso pela RS 118 por Alvorada e Baltazar de Oliveira Garcia e RS- 040 por Viamão e Bento Gonçalves.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/novos-acessos-para-entrada-e-saida-de-porto-alegre-sao-liberados/

Novos acessos para entrada e saída de Porto Alegre são liberados

2024-05-31