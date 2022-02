Tecnologia Novos celulares da Samsung chegam ao Brasil por até 10 mil e 500 reais

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

Os aparelhos S22, S22+ e S22 Ultra já estão disponíveis nas lojas oficiais da Samsung. (Foto: Reprodução)

Anunciada globalmente na semana passada, a nova geração de smartphones da Samsung já está desembarcando no Brasil. A fabricante sul-coreana anunciou nessa terça-feira (15), que a família Galaxy S22 chega ao País custando entre R$ 6 mil e R$ 10,5 mil – é a mesma faixa de preço anunciada para a linha S21 no ano passado. Os aparelhos S22, S22+ e S22 Ultra já estão disponíveis nas lojas oficiais da Samsung.

O principal destaque da nova família de smartphones é o Galaxy S22 Ultra, que absorveu algumas das principais características do Galaxy Note, categoria de celulares que popularizou aparelhos de tela grande e o uso de canetas stylus. O Ultra conta com a caneta S Pen embutida e design com bordas retas. Assim, a família Note, que já teve lançamento cancelado em 2021, fica em um “limbo” e perde ainda mais espaço dentro do catálogo da fabricante sul-coreana.

O S22 e o S22+, por sua vez, seguem o mesmo design da linha S21: as bordas são arredondadas e há integração do espaço da câmera com a lateral do aparelho – a peça de metal funciona como se estivesse “abraçando” o celular.

Todos os aparelhos têm suporte à conexão 5G.

Especificações

As telas do S22 e S22+ têm 6,1 e 6,6 polegadas, respectivamente, enquanto o visor do modelo Ultra é de 6,8 polegadas. Os três celulares estarão disponíveis nas cores preto, branco e verde – os aparelhos S22 e S22+ trazem também a opção de rosa, enquanto o S22 Ultra oferece como cor extra o vinho.

No S22 e S22+, assim como nos modelos anteriores, há um conjunto de três câmeras traseiras: uma principal de 50 MP (megapixels), uma ultra angular de 12 MP e uma teleobjetiva de 10 MP. A câmera de selfies tem 10 MP.

O S22 Ultra, por sua vez, tem quatro câmeras na parte de trás do celular: uma lente principal de 108 MP, uma ultra angular de 12 MP e duas teleobjetivas de 10 MP. Na frente do aparelho, há uma câmera de 40 MP.

Os avanços mais relevantes ficam por conta do software para fotografias e vídeos. A família Galaxy S22 terá um recurso chamado Nightography, que ajuda as câmeras a operarem em condições adversas de luminosidade, para além do modo noturno: segundo a Samsung, com uso de inteligência artificial, a função é capaz de ajustar diferentes intensidades de luz em uma cena.

A fabricante sul-coreana também promete vídeos mais estáveis a partir do foco da câmera, que vai acompanhar automaticamente objetos em movimento. Além disso, no modo retrato, a empresa afirma que o efeito “borrado” ficou mais natural.

Uma das principais evoluções dos novos celulares está no processador. Depois de a linha S21 chegar ao Brasil com o processador Exynos 2100, da própria Samsung, a família S22 terá chip Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm. A mudança promete melhorias, já que, em testes com o Galaxy S21, o processador da fabricante sul-coreana fazia o celular esquentar bastante, principalmente durante o uso da câmera. Também para aliviar o superaquecimento dos aparelhos, a Samsung remodelou todo o sistema de gerenciamento térmico dos smartphones, com peças mais eficientes na propagação térmica.

A bateria do S22 e do S22+ são de 3.700 mAh e 4.500 mAh, respectivamente, enquanto a versão Ultra tem 5.000 mAh. Aqui, nos modelos mais simples, há um passo para trás em relação aos celulares apresentados no ano passado: as baterias do S21, do S21+ e do S21 Ultra tinham 4.000 mAh, 4.800 mAh e 5.000 mAh, respectivamente. Pode ser um cuidado extra para lidar com o aquecimento do aparelho.

Na parte de memória, os novos modelos mantiveram as especificações dos celulares lançados no ano passado: S22 e S22+ têm 8 GB, enquanto o S22 Ultra oferece opção também de 12 GB. No armazenamento, os dois modelos mais básicos podem ser de 128 GB ou 256 GB, enquanto a versão Ultra chega até a 512 GB. Por enquanto, a Samsung não vai oferecer o Galaxy S22 Ultra com 1 TB de armazenamento no Brasil.

