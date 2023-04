Rio Grande do Sul Novos delegados e policiais militares do Rio Grande do Sul são originários de diversos Estados brasileiros

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Na Polícia Civil e na Brigada Militar, cinco turmas de novos policiais se formaram na quarta e quinta-feira Foto: Gustavo Mansur/Secom Na Polícia Civil e na Brigada Militar, cinco turmas de novos policiais se formaram na quarta e quinta-feira. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

Os novos delegados e policiais militares do Rio Grande do Sul são originários de diversas regiões do Brasil. Dos cerca de 700 profissionais que ingressaram, nos últimos dias, nas forças de segurança do Estado, quase 200 vieram de outros Estados.

Na Polícia Civil e na Brigada Militar, cinco turmas se formaram na quarta (19) e quinta-feira (20). Entre os 26 novos delegados, 12 são oriundos de outras unidades da Federação, o que corresponde a quase metade (46,2%) do grupo. Entre os brigadianos, dos 675 concludentes, 177 são de fora do Estado, o que representa mais de um quarto (26,2%).

A leva mais recente de delegados conta com representantes de Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. São 20 homens e seis mulheres entre 28 e 45 anos de idade. Esses profissionais assumirão postos de comando em delegacias de polícia, executando tarefas como a condução de inquéritos.

Na Brigada Militar, dos 675 militares que concluíram a formação recentemente, 587 são homens e 88 mulheres provenientes de mais de 20 Estados e do Distrito Federal. Depois do RS, unidades da Federação com mais representantes são Distrito Federal (21), Santa Catarina (19), Bahia (16), Pernambuco (14), Rio de Janeiro (12) e Ceará (12).

https://www.osul.com.br/novos-delegados-e-policiais-militares-do-rio-grande-do-sul-sao-originarios-de-diversos-estados-brasileiros/

2023-04-21