Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Solenidade foi realizada no plenário Ministro Pedro Soares Muñoz do TJ-RS Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS Solenidade foi realizada no plenário Ministro Pedro Soares Muñoz do TJ-RS. (Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS) Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS

Os novos desembargadores do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) Luís Gustavo Pedroso Lacerda, Sandro Luz Portal, Fernando Antonio Porto Jardim e Jane Maria Köhler Vidal tomaram posse em uma cerimônia realizada na segunda-feira (17), em Porto Alegre.

“Os novos desembargadores e a nova desembargadora do Tribunal de Justiça são pessoas iluminadas e vocacionadas que orgulham a magistratura gaúcha e brasileira e atingem o ápice da carreira na magistratura estadual, passando a integrar este TJ reconhecido nacionalmente pelo brilhantismo e vanguardismo de suas decisões”, declarou a presidente da Corte, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, durante a solenidade no plenário Ministro Pedro Soares Muñoz do TJ-RS.

Na manhã desta terça-feira (18), foi realizada a posse, em gabinete, de mais um novo desembargador do tribunal gaúcho: Oyama Assis Brasil de Moraes.

