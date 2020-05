Rio Grande do Sul Novos hospitais são beneficiados com ação solidária da Bom Princípio Alimentos

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A empresa priorizou os produtos da linha de cremes, sabor chocolate por trazerem nos seus rótulos emoções, como amor, gratidão, felicidade, alegria e coragem Foto: Anne Kunzler/Divulgação A empresa priorizou os produtos da linha de cremes, sabor chocolate por trazerem nos seus rótulos emoções, como amor, gratidão, felicidade, alegria e coragem. (Foto: Anne Kunzler/Divulgação) Foto: Anne Kunzler/Divulgação

A Bom Princípio Alimentos, empresa gaúcha com sede em Tupandi (RS), sempre priorizou as ações de responsabilidade social, em torno da comunidade em que atua. Diante da pandemia do coronavírus, não foi diferente.

A empresa, mobilizou-se na distribuição de 6 mil unidades de doces, direcionadas aos profissionais da saúde nos hospitais Santa Casa, Moinhos de Vento, Mãe de Deus e Clínicas de Porto Alegre.

No interior, o hospital Tacchini, de Bento Gonçalves e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bom Princípio (RS). “O propósito desta ação foi oportunizar um produto que tem, na sua essência, os sentimentos. É um gesto de carinho, num momento tão genuíno como esse”, afirma o diretor Alexandre Ledur.

A empresa priorizou os produtos da linha de cremes, sabor chocolate por trazerem nos seus rótulos emoções, como amor, gratidão, felicidade, alegria e coragem. “Isso, possui um significado especial. Essas pessoas, estão ali, por muitas horas a cuidar do próximo e dedicando sua atenção. E na maioria dos casos, longe da família. Nosso doce tem a função de estreitar esse laço fraternal, e acima de tudo, agradecer com um simples ‘obrigado’, pela dedicação incansável de cada um”, disse o diretor de marketing da empresa, Marcelo Carvalho.

A Bom Princípio Alimentos, tem desenvolvido diversas ações que visam estreitar o relacionamento com à sociedade. Vale ressaltar, que novas iniciativas estão sendo elaboradas e que irão ganhar ainda mais engajamento social junto à empresa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul