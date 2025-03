Rio Grande do Sul Investimentos na melhoria de escolas da rede estadual gaúcha chegam a R$ 4 milhões desde dezembro

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Lista inclui instituição na cidade de São Jerônimo. (Foto: Jurandir Mattos da Costa/SOP)

Com supervisão da Secretaria de Obras Públicas (SOP), o governo gaúcho investiu desde dezembro um total de R$ 4 milhões na melhoria de 31 escolas estaduais de diversos municípios. A lista inclui instituições localizadas nos municípios de Boa Vista do Buricá, Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul, Fagundes Varela, Osório, Santa Maria, Santo Ângelo, São Borja, São Jerônimo e São Leopoldo.

As reformas integram um plano iniciado em 2023 para recuperação da infraestrutura da rede desde 2023, quando o governador Eduardo Leite definiu a educação como prioridade de seu segundo mandato à frente do Palácio Piratini. Desde então, a contratação simplificada e de outros processos permitiram a conclusão de 363 obras em 329 escolas, demandando R$ 106,9 milhões.

Dezembro

– Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Marieta Ribeiro de Almeida, em Cachoeira do Sul: reforma nos muros, telhados, revestimento dos tetos e rede de esgoto. Investimento: R$ 521 mil. Início: dezembro. Prazo: não informado.

– Escola Estadual de Ensino Médio Maria Teresa Vilanova de Castilhos, em Osório: recuperação e reforço de muro, reforma do telhado, das instalações elétricas, dos pisos, das aberturas e das paredes no bloco 02 e recuperação da estrutura de concreto do reservatório de água e das calhas dos telhados. Investimento: R$ 288 mil. Início: dezembro. Prazo: não informado.

– Instituto de Educação Gomercinda Dornelles Fontoura, em Encruzilhada do Sul: reforma da rede elétrica e instalação de subestação. Investimento: R$ 452 mil. Início: dezembro. Prazo: não informado.

– Instituto de Educação Olavo Bilac, em Santa Maria: reforma e recuperação do telhado dos prédios 3 e 5, incluindo reparos internos. Investimento: R$ 445 mil. Início: dezembro. Prazo: não informado.

Janeiro

– Escola Estadual de Ensino Médio Villa Lobos, em São Leopoldo: reforma da rede elétrica, da cobertura, de muro e dos pisos. Investimento: R$ 599,8 mil. Início: 8 de janeiro. Prazo: 150 dias.

– Escola Estadual de Ensino Fundamental Esther Schröder, em Santo Ângelo: reforma da rede elétrica. Investimento: R$ 130,6 mil. Início: 20 de janeiro. Prazo: 60 dias.

– Escola Estadual de Ensino Fundamental Ulysses Rodrigues, em Santo Ângelo: reforço estrutural e reparos gerais. Investimento: R$ 282 mil. Início: 20 de janeiro. Prazo: 90 dias.

– Escola Estadual de Ensino Fundamental Barão do Jacuí, em São Jerônimo: conclusão da construção da nova escola. Investimento: R$ 923 mil. Início: 20 de janeiro. Prazo: 180 dias.

– Instituto de Educação Arneldo Matter, em São Borja: adequações ao plano de prevenção e proteção contra Incêndio (PPCI). Investimento: R$ 199,7 mil. Início: 20 de janeiro. Prazo: 90 dias.

– Colégio Estadual Ângelo Mônaco, em Fagundes Varela: Construção de passarela metálica coberta ligando o bloco principal de salas de aula ao ginásio de esportes. Investimento: R$ 88 mil. Início: 27 de janeiro. Prazo: 90 dias.

(Marcello Campos)

Investimentos na melhoria de escolas da rede estadual gaúcha chegam a R$ 4 milhões desde dezembro

