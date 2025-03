Inter Novos reforços do Inter, Óscar Romero, Juninho e Diego Rosa são apresentados no Beira-Rio

26 de março de 2025

O zagueiro Juninho e o volante Diego Rosa já vinham treinando com o elenco alvirrubro. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Três dos novos reforços anunciados pelo Inter para a temporada de 2025, o meio-campista paraguaio Óscar Romero, o zagueiro Juninho e o volante Diego Rosa foram apresentados nessa quarta-feira (26) no Beira-Rio. O trio se prepara para ajudar o clube na disputa do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil.

O primeiro a falar foi Romero, o novo camisa 11 colorado, que comentou sobre o sentimento de vestir o manto colorado e sobre a forma como pode contribuir ao longo da temporada. “Venho para um clube super tradicional, muito grande no Brasil. Tenho o privilégio de estar aqui e vestir essa camisa. É uma responsabilidade muito bonita. […] É um grupo que sabe o que busca, já conquistou algo muito importante no início do ano e, ao longo da temporada, vamos conseguir juntos muitas coisas para o Inter”, afirmou o paraguaio de 33 anos.

No início da tarde, foi a vez de Diego Rosa e de Juninho serem apresentados no CT Parque Gigante. O meio-campista de 22 anos e o zagueiro de 30 já vinham treinando com o elenco alvirrubro.

Juninho foi questionado sobre já ter trabalhado com Roger Machado em outros momentos da carreira e como isso facilita sua adaptação ao Rio Grande do Sul. “Algumas ideias continuam as mesmas, mas ele implementou mudanças importantes no dia a dia. Podemos ver isso no clube, com esse novo formato de trabalho do Roger. Conhecê-lo me ajudou muito a ter uma adaptação mais fácil”, disse o zagueiro.

Já Diego Rosa comentou sobre sua polivalência, podendo atuar tanto no meio-campo quanto na lateral-direita, e revelou uma conversa com Roger Machado. “Ele (Roger) me perguntou se eu já havia atuado na lateral, e eu disse que sim. Estou preparado para ajudar o Inter, independentemente da posição em que for escalado”, declarou o meio-campista.

