Economia Núcleo de Moda celebra a retomada do setor no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Evento foi realizado na Vinícola Jolimont, em Canela Foto: Anna Alves/Divulgação Evento foi realizado na Vinícola Jolimont, em Canela. (Foto: Anna Alves/Divulgação) Foto: Anna Alves/Divulgação

Um piquenique de encerramento anual do Núcleo de Moda reuniu em Canela, na Serra Gaúcha, empresárias, parceiras e representantes da Associação Comercial de Porto Alegre para celebrar a retomada do setor no RS após as enchentes que castigaram o Estado em maio e compartilhar as conquistas do segmento neste ano.

Promovido pela SM Assessoria de Comunicação e Imprensa, da jornalista Simone Martins, o evento foi realizado na Vinícola Jolimont, na última terça-feira (3).

Núcleo de Moda celebra a retomada do setor no Rio Grande do Sul

2024-12-06