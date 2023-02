Saúde Número de adolescentes hospitalizados por cigarro eletrônico quadriplica em 1 ano no Reino Unido e acende alerta para o Brasil

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Levantamento brasileiro aponta que 20% dos nossos jovens já fazem uso desses dispositivos para fumar. (Foto: Pixabay)

O número menores de 18 anos hospitalizados no Reino Unido por causa de cigarro eletrônico quadruplicou em apenas um ano. Em 2022, foram registradas 32 internações enquanto que no ano anterior foram oito. Os dados são do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS UK).

Os especialistas pedem uma maior repressão ao uso dos cigarros eletrônicos, alertando que o número de internações só aumentará. A prevalência do uso desses dispositivos — que podem conter tanta nicotina quanto 50 cigarros — dobrou entre os menores de idade em uma década, no Reino Unido.

Apesar de a venda a menores de 18 anos ser ilegal no Reino Unido, dados apontam que um em cada 10 alunos do ensino médio é usuário regular de cigarros eletrônicos. Quase todas as ruas principais agora têm uma loja de vape, com cigarros eletrônicos vendidos por apenas 5 libras.

Cerca de 20% dos jovens brasileiros fazem uso do cigarro eletrônico, aponta o relatório Covitel divulgado no ano passado. O levantamento foi feito com mais de 9 mil pessoas em todo o país. No Brasil, a venda destes tipos de dispositivos é ilegal.

Os números sobre internações hospitalares entre crianças e adolescentes foram obtidas pela rádio britânica LBC, via Freedom of Information (FOI), mecanismo semelhante à Lei de Acesso a Informação no Brasil.

Os dados mostram que 15 das internações ocorreram com crianças menores de 10 anos. E, entre todas as faixas etárias, as hospitalizações relacionadas ao cigarro quase dobraram, chegando a 344.

O NHS, que forneceu os dados, não informou se todas as 32 hospitalizações entre menores de 18 anos eram de crianças diferentes. Isso significa que alguns dos casos podem ter sido a mesma criança que precisou de mais de uma sessão de tratamento.

Os dados fornecidos não detalharam com quais problemas de saúde as crianças e adolescentes chegaram aos hospitais para necessitarem de internação. Mas o cigarro eletrônico pode causar problemas respiratórios, como falta de ar, dor no peito, inflamação pulmonar e, em casos graves, insuficiência respiratória.

O professor Andrew Bush, especialista em sistema respiratório pediátrico do Imperial College London, disse à LBC que os jovens que usam cigarros eletrônicos precisam pensar em como o hábito afetará sua saúde no futuro.

“Quanto mais pessoas aceitarem as coisas, mais complicações veremos. Sim, estou preocupado com o aumento desses números, especialmente entre os jovens. Espero que desacelere, mas duvido que desacelere sem ação dos órgãos de regulação. Estamos completamente fora de sintonia com o resto do mundo nessa frente, no que diz respeito aos cigarros eletrônicos”, comentou o especialista.

Os cigarros eletrônicos permitem que as pessoas inalem a nicotina em um vapor — produzido pelo aquecimento de um líquido, que normalmente contém propilenoglicol, glicerina, aromatizantes e outros produtos químicos.

Ao contrário dos cigarros tradicionais, eles não contêm tabaco, nem produzem alcatrão ou carbono — dois dos elementos mais perigosos. Mas eles podem incluir centenas de produtos químicos não regulamentados, alguns dos quais são “cancerígenos conhecidos”, de acordo com um estudo publicado na Frontiers in Pediatrics em outubro passado.

Os especialistas também temem que o alto teor de nicotina possa aumentar a pressão arterial e causar outros problemas cardíacos.

Avisos

Os ativistas pedem que os cigarros eletrônicos recebam avisos gráficos no estilo de cigarro — que têm sido um dos pilares dos produtos de tabaco no Reino Unido desde 2008 — para dissuadir os jovens de adquirir o hábito. Atualmente, os vapes só devem ser vendidos com rótulos avisando que contêm nicotina, que é altamente viciante.

E uma revisão encomendada pelo governo britânico publicada em junho recomendou uma revisão dos sabores dos cigarros eletrônicos para garantir que eles não sejam atraentes para os jovens.

Um artigo do ex-chefe de caridade infantil Javed Khan também recomendou que desenhos animados e imagens em produtos relacionados a cigarros eletrônicos fossem proibidos.

Cerca de 9% dos adolescentes de 11 a 15 anos usam cigarro eletrônico no Reino Unido — a maior taxa registrada desde o início dos registros em 2014 — de acordo com dados do NHS Digital divulgados em setembro. As meninas parecem estar impulsionando a tendência, com a taxa de vape dobrando entre elas nos últimos três anos, enquanto permaneceu estável entre os meninos por cinco anos.

A taxa aumenta acentuadamente entre os alunos mais velhos. Entre os jovens de 15 anos, uma em cada cinco meninas e um em cada sete meninos fazem uso do cigarro eletrônico, em comparação com um em cada 100 meninos e meninas de 11 anos.

Cerca de três quartos dos usuários atuais também são fumantes regulares ou ocasionais. Apenas 3% nunca fumaram.

Amigos (45%), bancas de jornal (41%) e parentes (35%) são as fontes mais prováveis ​​de cigarros eletrônicos para usuários menores de idade no Reino Unido.

