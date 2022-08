Número de assassinatos cai 5% no primeiro semestre deste ano no Brasil

O número de assassinatos no Brasil apresentou nova queda. No primeiro semestre deste ano, foram registradas 20,1 mil mortes violentas (homicídios dolosos, incluindo os feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte), o que representa um recuo de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados são do Monitor da Violência, que reúne informações oficiais dos 26 Estados e do Distrito Federal. O levantamento é realizado por meio de uma parceria do portal G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Em 2021, o Brasil teve uma queda de 7% no número de assassinatos. Foram registradas 41,1 mil mortes violentas intencionais no País no ano passado, o menor número desde 2007.

Os dados apontam que todas as regiões do Brasil tiverem queda nos indicadores de mortes violentas intencionais nos seis primeiros meses de 2022. O recuo mais expressivo ocorreu na Região Sudeste, com uma diminuição de quase de 7,5%.

Na contramão do País, oito Estados registraram alta nos homicídios no período: Minas Gerais, Piauí, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. O Estado com a maior alta da violência localiza-se na Região Norte: Rondônia teve um aumento de 24%.