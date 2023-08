No primeiro semestre deste ano, foram registrados 19,7 mil assassinatos no Brasil. O número representa uma queda de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado – 693 mortes violentas a menos.

Apesar da baixa, o Brasil segue sendo um país violento. Em média, ocorreram quase 110 assassinatos por dia nos seis primeiros meses de 2023. São contabilizadas no levantamento as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

Os dados, divulgados pelo site G1, fazem parte do Monitor da Violência, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP (Universidade de São Paulo).

O Estado que registrou a maior baixa foi Roraima (22,5%). Na contramão da tendência de queda registrada no País nos últimos anos, dez Estados tiveram altas nas mortes violentas: Rio Grande do Sul, Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantis.

O Amapá é, disparado, o Estado com maior aumento de assassinatos nos primeiros seis meses deste ano: 65,1%. Todas as regiões do País tiveram queda nos assassinatos de janeiro a junho, com exceção da Sudeste.

No ano passado, o Brasil registrou queda de 1% no número de assassinatos, de acordo com o Monitor da Violência. Foram contabilizadas 40,8 mil mortes violentas intencionais no País, o menor número de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública pelo segundo seguido.