Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

O principal motivo para o aumento dos casos neste ano é a queda na vacinação Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Desde o início deste ano, 3.253 casos de coqueluche foram notificados no Brasil, o que torna 2024 o ano com mais ocorrências desde 2014, quando foram registrados 8.622 casos da doença. A coqueluche causou 13 mortes em 2024. Os dados são do painel epidemiológico do Ministério da Saúde.

Os Estados do Paraná, com 1.224 casos, e de São Paulo, com 870, lideram o número de ocorrências da doença neste ano.

Os índices de coqueluche no País começaram a cair a partir de 1990, quando havia cerca de 10 casos por 100 mil habitantes, com o aumento da vacinação da população.

Segundo a infectologista Mirian Dal Ben, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o principal motivo para o aumento dos casos neste ano é a queda na vacinação, que deveria estar no patamar de 95%. Ela também citou os exames laboratoriais que usam biologia molecular, mais acessíveis nos últimos anos, o que melhorou a capacidade de confirmar os casos.

Outro fator de aumento é a ausência de reforço vacinal para adolescentes. “No Brasil, a vacina que protege contra coqueluche é aplicada nas crianças pequenas (com menos de 6 meses) e nos reforços nas crianças após 1 ano de idade. Os adolescentes não recebem o reforço que aumenta a proteção contra a coqueluche, diferente do que acontece nos Estados Unidos e na Europa”, explicou Mirian.

A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível causada pela bactéria Bordetella Pertussis. Ela compromete o aparelho respiratório, traqueia e brônquios e se caracteriza por ataques de tosse seca. Presente no mundo todo, a doença é transmitida por tosse, espirro ou fala de pessoa contaminada.

2024-11-15