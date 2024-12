Rio Grande do Sul Número de casos de tuberculose no Rio Grande do Sul é 40% maior do que a média nacional

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A incidência da doença no Estado é de 46 casos a cada 100 mil habitantes Foto: Divulgação/Ministério da Saúde A incidência da doença no Estado é de 46 casos a cada 100 mil habitantes. (Foto: Divulgação/Ministério da Saúde) Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou 5.327 novos casos de tuberculose no ano passado. A incidência da doença, de 46 casos a cada 100 mil habitantes, é 40% maior do que a média nacional, que é de 32 casos.

Qualificar a assistência aos portadores de tuberculose, assim como possibilitar mudanças no cenário epidemiológico, é o objetivo da capacitação Manejo Clínico da Tuberculose em Adultos. Organizado pelo Programa Estadual de Controle da Tuberculose, da Secretaria Estadual da Saúde, em parceria Ministério da Saúde, o evento começou na terça-feira (3) no Hospital Sanatório Partenon, em Porto Alegre.

A qualificação reúne 86 participantes, entre médicos, enfermeiros e farmacêuticos do SUS (Sistema Único de Saúde), inclusive, do sistema prisional, que fazem parte de todas as Coordenadorias Regionais de Saúde do Estado, e conta com palestrantes da Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas do Ministério da Saúde.

A ação se integra à meta do País, em consonância com a ONU (Organização das Nações Unidas) e a OMS (Organização Mundial da Saúde), de eliminar a doença como problema de saúde pública até 2030. Atualmente, 10,6 milhões de pessoas adoecem com tuberculose todos os anos no mundo, com 1,3 milhão de óbitos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/numero-de-casos-de-tuberculose-no-rio-grande-do-sul-e-40-maior-do-que-a-media-nacional/

Número de casos de tuberculose no Rio Grande do Sul é 40% maior do que a média nacional

2024-12-04