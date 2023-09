Rio Grande do Sul Governador gaúcho confirma 21 mortes pelos temporais

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Eduardo Leite sobrevoou de helicóptero algumas das áreas mais atingidas. (Foto: Maurício Tonetto/ (Secom-RS)

O governador gaúcho Eduardo Leite confirmou nesta terça-feira (5) que já são 21 as mortes causadas pelos temporais no Rio Grande do Sul. A cidade de Muçum concentra 15 casos fatais, enquanto Ibiraiaras tem dois registros. Com um óbito cada aparecem Passo Fundo, Mato Castelhano, Estrela e Lajeado, esta última visitada pelo chefe do Executivo estadual após sobrevoo de helicóptero.

Até as 17h, a Defesa Civil estadual contabilizava 67 municípios afetados. O número de indivíduos afetados é de 52.137, incluindo 3.084 desalojados e 1.650 desabrigados. A estatística é atualizada em tempo real no site defesacivil.rs.gov.br, estando sujeita a mudanças a todo instante.

No caso de Muçum (Região Central), com aproximadamente 5 mil habitantes, o Corpo de Bombeiros encontrou os 15 mortos ao vistoriar uma casa. A cidade teve 85% de sua área inundada pela água do rio Taquari e permanecia completamente interditada, sem telefone e com seus quatro acessos fechados. Além disso, a energia elétrica foi cortada, em medida de precaução.

Em Lajeado (Vale do Taquari), a vítima é uma mulher que caiu no rio Taquari junto com o socorrista que a resgatava, devido à ruptura do cabo em que eles estavam. Ele não resistiu, ao passo que ele se feriu mas não corre risco de morte.

Na vizinha Estrela, uma descarga elétrica fulminou Moacir Engster, de 58 anos, quando ele auxiliava um vizinho a retirar móveis de casa invadida pela enchente. O falecimento foi confirmado pelo filho, que atua como secretário municipal em Teutônia.

A Defesa Civil já havia confirmado quatro perdas humanas, incluindo outra ocorrência de choque elétrico fatal em Passo Fundo, matando um idoso de 67 anos. Na lista também consta um casais arrastados em automóveis arrastados por correnteza ao tentar passar por uma ponte em Ibiraiaras (Noroeste gaúcho).

Sobrevoo

Eduardo Leite e membros de sua equipe sobrevoaram as áreas mais atingidas pelo excesso de chuva no Vale do Taquari, uma das mais afetadas no mapa gaúcho. Acompanhado de equipes de resgate, o grupo pousou em Lajeado para uma conversa com líderes locais e visita a alojamentos de desa.

Ele comentou na ocasião: “Quero assegurar à população que estamos trabalhando com toda a dedicação. Já foram resgatas centenas de pessoas e o foco é também salvar aquelas que permanecem em localidades mais afastadas”.

Ainda nesta terça-feira, Leite conversou com os ministros José Mucio Monteiro Filho (Defesa) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), além do secretário nacional Wolnei Wolff Barreiros (Proteção e Defesa Civil). As Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, colocaram embarcações e aeronaves à disposição para as operações de resgate.

Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esses três titulares de pastas embarcarão com o ministro gaúcho Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) de Brasília para o Rio Grande do Sul na manhã desta quarta-feira (6). A chegada está prevista para as 8h30min em Caxias do Sul, iniciando um roteiro que incluirá Roca Sales, Muçum e Encantado.

(Marcello Campos)

