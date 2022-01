Porto Alegre Número de homicídios cai mais de 10% em Porto Alegre

Diminuição da criminalidade é resultado da integração entre os órgãos de segurança. Foto: PMPA/Divulgação

A redução dos indicadores criminais em Porto Alegre vem refletindo diretamente na segurança da população. Em 2021, houve uma queda de 11,9% de homicídios na capital, em comparação com 2020. Foram registrados 244 assassinatos, nos últimos 12 meses, contra 277 no ano retrasado. Com isso, 33 vidas foram preservadas, conforme dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Governo do Estado.

Além disso, também houve diminuição de assaltos e furtos em Porto Alegre. No ano passado, o índice de roubos caiu 2,87% e o de furtos 4,21%, em comparação com 2020. Mais de 560 assaltos foram evitados e mais de 740 furtos impedidos. O levantamento aponta ainda que os ataques ao comércio também caíram de 1.356 em 2020 para 1.134 em 2021, redução de 16,3%.

A redução da criminalidade é resultado direto do policiamento realizado pela Brigada Militar e Polícia Civil em Porto Alegre. Além disso, a ampliação de investimentos e a integração com as demais forças de segurança também tem sido fator essencial para o aumento da sensação de segurança.

“Além do trabalho realizado pela Brigada Militar e Polícia Civil, o compartilhamento de dados de inteligência, somada a maior integração entre os órgãos de segurança, que vêm utilizando, cada vez mais, os dados estatísticos para mapear os locais de maior incidência também contribuem para redução dos indicadores criminais. Mensalmente, a Secretaria Municipal de Segurança está reunida com os demais representantes das forças policiais para avaliar os índices criminais dentro do programa RS Seguro”, ressalta o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

Redução do roubo de veículos

Com relação a diminuição de ataques a carros, Porto Alegre também é destaque no Estado. O número de roubos de veículos na capital baixou de 3.343 em 2020 para 1.906, uma queda de 43%.

Esta redução expressiva ocorre por diferentes fatores reforço no policiamento ostensivo, prisões de quadrilhas especializadas, somada as ações tomadas pela prefeitura como ampliação do cercamento eletrônico. As 365 câmeras de segurança do cercamento eletrônico da Capital auxiliaram na recuperação de 196 veículos furtados ou roubados durante o ano de 2021. Os dados captados pelo sistema do Executivo Municipal são compartilhados com a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

As câmeras estão instaladas em pontos estratégicos nas entradas e saídas do município. Com isso, mais de 1,2 milhão de placas passaram a ser monitoradas diariamente. Para reforçar o cercamento, mais 100 câmeras serão adquiridas através do projeto POA Segura, que prevê investimento de R$ 60 milhões para segurança pública.

