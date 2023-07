Brasil Número de mortos de prédio que desabou no Grande Recife sobe para 14

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Edifício, que estava ocupado mesmo com interdição, desabou no início da manhã da sexta-feira (07) na cidade de Paulista, no Grande Recife Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

O Corpo de Bombeiros confirmou, neste sábado (08), mais seis mortes de vítimas do desmoronamento do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga, no município de Paulista, no Grande Recife. Todas as pessoas que eram procuradas pelos bombeiros foram localizadas neste segundo dia de buscas entre os escombros. No total já são 14 mortos.

Uma das mortes confirmadas nesta manhã foi a de Eloá Soares da Silva, de 21 anos. Um casal também foi encontrado morto, mas seus nomes não foram divulgados.

Por volta das 14h40, as últimas pessoas foram encontradas sem vida: uma mãe e dois filhos abraçados numa cama de casal. Foram retirados dos escombros os corpos de Marcela Neves dos Santos, de 42 anos, Wallace, de 10 anos; e Maria Flor, de 6 anos. Marcela também é mãe de Evelyn, de 15 anos, que foi levada para o Hospital Miguel Arraes.

Sete pessoas foram resgatadas sem vida na sexta-feira (07). O jovem Deivison Soares da Silva, de 19 anos, que havia sido levado para o Hospital Miguel Arraes, morreu após uma parada cardiorrespiratória.

O prédio que desabou estava interditado por ordem judicial desde 2010, segundo a prefeitura. Ele faz parte do Conjunto Beira-Mar e havia sido reocupado de forma irregular em 2012.

O desastre aconteceu às 6h07, na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, no bairro do Janga. Oito apartamentos desabaram totalmente. Outros quatro foram parcialmente destruídos.

