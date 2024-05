Em todo o Estado, há mais de 77 mil pontos sem energia elétrica. A Corsan, por sua vez, afirma que o sistema de abastecimento de água foi normalizado. Atualmente, são 62 trechos com bloqueios totais e parciais em 34 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

Bombas religadas

Após o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre religar mais duas Estações de Bombeamento de Água Pluvial (Ebaps) na última terça (28), agora 13 das 23 casas de bombas estão em operação na capital gaúcha. Elas têm a função de conduzir a água das enchentes de volta para o Guaíba.

As bombas religadas foram a 1, na Avenida Castelo Branco, próximo à Estação Rodoviária, e a 6, na Avenida dos Estados, atuando na área do Aeroporto Internacional Salgado Filho (fechado por tempo indeterminado). As estações foram retomadas com o funcionamento de apenas um motor.

A casa de número 5, no bairro Humaitá (zona norte da cidade), é a que funciona mais perto da capacidade normal. A bomba opera com dois motores de 5 mil litros por segundo. Já no caso da bomba 13, no Parque Marinha está escoando cerca de 5 mil litros por segundo, embora tenha a capacidade de 13 mil litros por segundo. A capacidade está sendo suficiente para drenar a área do bairro Menino Deus.