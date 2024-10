Política Número de prefeitos reeleitos no Brasil é o maior dos últimos 20 anos

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

O direito à reeleição para cargos executivos foi aprovado no Brasil em 1997 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cerca de 80% dos candidatos a prefeito que buscaram a reeleição nas eleições municipais deste ano no Brasil saíram vitoriosos nas urnas. Esse é o maior índice de reeleição dos últimos 20 anos no País, de acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

No último pleito, em 2020, a taxa de reeleitos chegou a 62%. Quatro anos antes, apenas 47% dos prefeitos haviam obtido um novo mandato. O recorde de 2024 supera o de 2008, quando 65% dos candidatos foram reconduzidos. O direito à reeleição para cargos executivos foi aprovado no Brasil em 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Entre os partidos com mais de cem candidatos à reeleição neste ano, o Republicanos se destacou, conquistando 203 das 235 prefeituras que disputou. Entre as legendas com menos de cem postulantes que buscaram permanecer no cargo de prefeito, o Cidadania saiu vitorioso em 17 dos 19 municípios (89%), enquanto o PCdoB conquistou a vitória em 13 das 15 cidades (86%).

Os Estados do Amapá e de Roraima registrarem 100% de reeleição entre os prefeitos que tentaram um segundo mandato.

