Brasil Número de refugiados no Brasil cai 88%

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Brasil tem refugiados de 77 nacionalidades Foto: Rocco Nuri/Acnur/Divulgação Até o momento, o Brasil tem refugiados de 77 nacionalidades. (Foto: Rocco Nuri/Acnur/Divulgação) Foto: Rocco Nuri/Acnur/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil registrou uma queda de 88,3% no número de refugiados em 2021 na comparação com o ano anterior, segundo dados do Conare (Comitê Nacional Para os Refugiados).

Em 2020, foram registrados 26.653 refugiados no País e, em 2021, 3.093. Ao todo, 54.004 refugiados foram reconhecidos pelo comitê e cerca de 21.000 tiveram registros indeferidos.

Até o momento, o Brasil tem refugiados de 77 nacionalidades, com a Venezuela em primeiro lugar, representando 90,82% dos casos totais. Já a Síria ocupa o segundo lugar, com 3,91%, e a República Democrática do Congo, o terceiro, com 1,22%.

As unidades da Federação com maior número de refugiados no ano passado eram Roraima (1.445), Amazonas (588), Rio de Janeiro (368) e São Paulo (251). Já em 2020, concentravam mais refugiados Roraima (18.896), Distrito Federal (3.331), Amazonas (2.282) e São Paulo (1.067).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil