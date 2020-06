Porto Alegre Números de indígenas com coronavírus na Capital são atualizados

22 de junho de 2020

Dezesseis indígenas de uma aldeia Kaingang de Porto Alegre positivaram para Covid-19. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Dezesseis indígenas de uma aldeia Kaingang de Porto Alegre positivaram para Covid-19 em testes PCR realizados pela Secretaria Municipal de Saúde. A atualização é desta segunda-feira (22). O primeiro caso foi confirmado no dia 16 deste mês. Depois dessa ocorrência, a SMS testou 51 integrantes da aldeia que haviam tido contato com o paciente. Desses, 15 testaram positivo para Covid-19.

“Esses indígenas estão em isolamento no interior da aldeia, no prédio da escola indígena, onde a comunidade montou um acampamento para que pudessem permanecer sem contato, a fim de evitar a disseminação do vírus para os parentes”, explica Rosa Rosado, responsável pela Área Técnica da Saúde Indígena na SMS. O primeiro indígena infectado teve alta hospitalar e retornou à aldeia. Com o resultado dos testes e a identificação de outros suspeitos com sintomas gripais, a SMS testará todos os integrantes da aldeia nos próximos dias.

No País, são 4.185 casos confirmados de Covid-19 entre povos indígenas, com registro de 117 óbitos, de acordo com dados da Sesai/MS (Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde), órgão responsável pela coordenação à Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas em todo território nacional. Porto Alegre integra o Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul da Sesai/MS.

A responsável pela área técnica da SMS, Rosa Rosado, destaca que os indígenas compõem público vulnerável a doenças por infecção respiratória, que são a principal causa de mortalidade entre este público. Rosa Rosado enfatiza que evidências recentes confirmam que a introdução de vírus respiratórios em comunidades indígenas apresenta elevado potencial de espalhamento, devido ao modo de vida coletivo (as moradias onde residem parentelas – conjunto de parentes – extensas, por exemplo), resultando em altas taxas de ataque e de internações, com potencial de causar óbitos, como foi o caso da H1N1.

Desde a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 na cidade, a área técnica da secretaria municipal procurou intensificar a circulação de informações referentes à pandemia junto às comunidades indígenas, principalmente a permanência nas aldeias, tendo como mediadores os Agentes Comunitários de Saúde Indígena para comunicação da língua originária das comunidades, com vistas a evitar a transmissão no interior das aldeias. Com a confirmação dos casos, as orientações foram intensificadas incluindo o isolamento destes a fim de evitar novos casos na aldeia.

