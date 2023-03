Esporte Números sugerem desequilíbrio nas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Fase reúne Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern, Napoli, Milan, Inter de Milão e Benfica. (Foto: Divulgação/Uefa)

Definidos em sorteio pela União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), os confrontos das quartas-de-final da Champions League (Liga dos Campeões) chamaram a atenção para o desequilíbrio entre os dois lados, cada qual com quatro equipes e cujos enfrentamentos começarão em 11 de abril. Em um bloco de partidas estão os “bichos-papões”. Do outro, os times-surpresa da edição de 2023.

Atual campeão da competição, o Real Madrid (Espanha) enfrentará o Chelsea (Inglaterra). Quem passar terá pela frente o vencedor do jogo entre Manchester City (Inglaterra) e Bayern (Alemanha). Atual sensação, o Napoli fará o clássico contra o Milan – ambos da Itália. A equipe que avançar na competição vai encarar a conterrânea Inter de Milão ou então o Benfica (Portugal).

De acordo com especialistas, os números desde a temporada 2012 ajudam a melhor entender esse cenário. Principalmente se forem consideradas as conquistas das oito equipes neste período.

O lado mais forte do chaveamento conta com oito títulos da Liga dos Campeões nos últimos dez anos (cinco do Real Madrid, dois do Bayern de Munique e um do Chelsea), além da final disputada pelo Manchester City, na temporada 20/21. Mas as conquistas não se restingem apenas no torneio continental. O Bayern dominou a Alemanha nesta década e ergueu o troféu da Bundesliga em todos os anos.

Na Inglaterra, City e Chelsea representam 70% dos títulos da Premier League, no mesmo período. Os Blues ainda foram campeões da Europa League em duas oportunidades — o segundo torneio continental mais importante da Europa. E o Real Madrid conquistou três vezes a La Liga e uma vez a Copa do Rey.

Na outra chave, Benfica, Milan e Inter já até conquistaram a Champions em outra oportunidade, mas de dez anos para cá, as participações foram poucas e levantar o troféu pareceu uma missão impossível. O Napoli, por sua vez, nunca havia chegado nem na fase atual, de quartas de final. Nem em seus respectivos países eles conseguiram dominar as ligas nacionais.

Sala de troféus

– Bayern de Munique 2 Champions League, 10 Bundesligas e 5 Copas da Alemanha.

– Real Madrid 5 Champions League, 3 La Ligas e 1 Copa do Rey.

– Chelsea 1 Champions League, 2 Europa League, 2 Premier League e 1 FA Cup.

– Manchester City 5 Premier League, 6 Taças da Liga e 1 FA Cup.

– Benfica 5 Primeira Liga, 2 Taças de Portugal e 3 Taças da Liga.

– Napoli 2 Copas da Itália.

– Milan 1 Serie A TIM.

– Inter de Milão 1 Serie A TIM e 1 Copa da Itália.

Bayern e Real Madrid foram figuras carimbadas em todas as edições da competição nos últimos anos e o aproveitamento de 76% e 70,1%, respectivamente, ajudam a entender a força das equipes. Os italianos Milan e Inter apareceram poucas vezes no torneio e possuem duas das três piores porcentagens na competição. Por outro lado, o Napoli, mesmo jogando pouco, é quem mais se aproxima dos números de Chelsea e City.

Outro fator que ajuda apresentar a disparidade entre os times é o valor envolvido para a montagem dos elencos. Na janela de transferências de 2022/23, incluíndo verão e inverno, quatro das dez contratações mais caras são do Chelsea (Enzo Fernández, Wesley Fofana, Mykhaylo Mudryk e Marc Cucurella), totalizando 336,7 milhões de euros (quase R$ 2 bilhões), uma do Real Madrid (Aurélien Tchouameni) por 80 milhões de euros e uma do Bayern (Matthijs de Ligt) a 67 milhões.

O que contribui com o valor de mercado dos elencos dos times que disputam as quartas de final. Embora o Chelsea tenha gasto mais dinheiro, o plantel mais caro é o do Manchester City, com 1,05 bilhão de euros: quase quatro vezes mais do que custa o Benfica, time com menor investimento. Mas como futebol não é uma ciência exata, a Liga dos Campeões está totalmente em aberto.

