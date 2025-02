Notícias Nunca na história a Câmara dos Deputados havia eleito um presidente tão jovem

1 de fevereiro de 2025

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), de 35 anos, é o mais jovem a ocupar o posto na história da Casa. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) foi eleito o novo presidente da Câmara dos Deputados neste sábado (1º). Ele é o mais jovem a ocupar o posto na história da Casa, com 35 anos.

Com perfil conciliador, Motta construiu trânsito político tanto com setores de esquerda quanto da direita, além de ter proximidade com o meio empresarial. Político típico do Centrão, ele tem força nos bastidores e conseguiu unir uma extensa base de apoiadores, desde o PT de Luiz Inácio Lula da Silva ao PL de Jair Bolsonaro.

O parlamentar é de uma família tradicional na política e que comanda a cidade de Patos, no sertão paraibano, desde a década de 50. Motta chegou a Brasília como o deputado mais jovem a ser eleito no pleito de 2010, com apenas 21 anos.

Nos anos seguintes, foi ganhando projeção na Câmara, principalmente por se aliar a Eduardo Cunha, então no PMDB. Ele era dos parlamentares que compunham o grupo que ficou conhecido como “tropa de choque” de Cunha. O ex-presidente da Câmara acabou cassado em setembro de 2016.

Além da proximidade com Arthur Lira (PP-AL), o deputado também é aliado do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que foi um dos padrinhos da sua candidatura à presidência da Casa e articulou apoio da oposição ao seu nome.

Na Câmara, Motta tem um perfil discreto, mas de muita articulação nos bastidores. Ele atua alinhado ao setor financeiro, ao agronegócio e tem bom diálogo com a bancada evangélica.

Impeachment

O deputado deu 332º voto a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Denunciada por crime de responsabilidade nas chamadas “pedaladas fiscais”, a então presidente deixou o poder definitivamente em setembro, após o fim do processo no Congresso. Motta era abertamente um oposicionista do governo devido sua proximidade com Eduardo Cunha, então presidente da Casa.

O deputado foi presidente da CPI da Petrobras de fevereiro a outubro de 2015, na esteira das denúncias da Lava Jato que apuravam desvios na estatal.

A comissão foi criticada por não ouvir deputados que teriam sido beneficiados pelas irregularidades na Petrobras e por não ter avançado além das investigações da Operação Lava Jato.

A CPI aprovou um relatório que isentou políticos investigados na operação, mas recomendou o indiciamento de ex-diretores da estatal como Paulo Roberto Costa e Renato Duque, os ex-gerentes Pedro Barusco e Venina Velosa e o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto.

Projetos

O agora presidente da Câmara é autor ou coautor de 33 projetos de lei, entre os quais dois foram aprovados, e seis de lei complementar. Entre outros, os textos tratam de:

• limite para gastos de campanha;

• obrigatoriedade do pagamento de compensação aos profissionais de saúde que atuaram na pandemia;

• fixação do limite máximo de valor para o despacho aduaneiro simplificado;

• permite a outorga de autorização para a prestação temporária de serviços de transporte aéreo doméstico por empresa estrangeira.

Como relator, o deputado elaborou o texto de 68 propostas, com destaque para projetos que alteraram o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Foram 6 proposições do tipo.

Motta também relatou, entre outros, a PEC que instituiu o “Orçamento de Guerra” durante a pandemia do novo coronavírus, em 2020, e o texto que prorrogou o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto).

Vitória

O parlamentar usou as redes sociais para celebrar sua eleição à presidência da Câmara dos Deputados. Em publicação, ele destacou a importância do cargo e a responsabilidade que assume.

“É uma honra ocupar a cadeira que um dia foi de Ulysses Guimarães. O momento é de união para enfrentar os desafios do país e defender os brasileiros. Agradeço a todos que confiaram em mim essa missão”, escreveu Hugo Motta.

