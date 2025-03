Mundo Nunca um líder estrangeiro em visita à Casa Branca havia sido atacado de forma tão agressiva

1 de março de 2025

Presidente da Ucrânia deixou a reunião sem assinar acordo previsto. (Foto: EBC)

Com ares “incidente diplomático”, o tratamento nada amistoso com que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi recebido na Casa Branca pelo colega americano Donald Trump ainda dá o que falar. E não é para menos: nunca um líder estrangeiro em visita à Casa Branca havia sido atacado de forma tão agressiva, ao menos na história das reuniões transmitidas pela TV.

Escoltado por seu vice, J. D. Vance, o encontro foi marcado por falas em alto tom de voz e questionamentos ao papel de cada parte no conflito com a Rússia. Muitos analistas políticos internacionais viram na mal-sucedida reunião uma amostra inequívoca das incertezas sobre o futuro da ajuda americana ao governo de Kiev no contexto do confronto iniciado com Moscou em 2022.

Castigando Zelensky por não demonstrar gratidão suficiente pelo apoio americano, Trump e Vance acusaram o líder de impedir um acordo de paz com a Rússia, já que a invasão em larga escala ultrapassou seu terceiro ano.

“Neste momento, o senhor não está em uma posição muito boa. O senhor se permitiu ficar em uma posição muito ruim”, disse Trump. “O senhor não tem as cartas agora. Conosco, o senhor começa a ter as cartas.”

“Não estou jogando cartas”, retrucou Zelensky. Aumentando o tom de voz depois de mais algumas trocas de palavras, Trump disse: “O senhor está apostando com a vida de milhões de pessoas. Está apostando com a Terceira Guerra Mundial”.

Em um determinado momento, Vance acusou Zelensky de ser “desrespeitoso” com os anfitriões norte-americanos. “O senhor não está agindo com tanta gratidão”, acrescentou Trump. “O senhor já disse ‘obrigado’ alguma vez?”, perguntou Vance a Zelensky.

Após a reunião

Após a conversa, os dois líderes foram para salas separadas e Trump ordenou que os ucranianos fossem embora, disse uma autoridade da Casa Branca. Os ucranianos protestaram e quiseram continuar as conversas, mas foi-lhes dito que não, segundo fontes da Casa Branca.

Uma coletiva de imprensa conjunta programada foi cancelada, e Zelensky partiu em seu SUV preto sem assinar um acordo planejado para fornecer acesso dos EUA aos minerais de terras raras da Ucrânia.

Trump depois postou nas redes sociais que seu colega não seria bem-vindo de volta até que estivesse “pronto para a paz”. Zelensky, por sua vez, escreveu no X (antigo Twitter): “Obrigado, Estados Unidos, obrigado por seu apoio, obrigado por esta visita. Obrigado, @POTUS, Congresso e povo americano.”

O Ministério da Defesa da Ucrânia também reagiu no Telegram: “Temos nossas próprias coisas para fazer. Glória à Ucrânia.”

Reação russa

Kirill Dmitriev, enviado especial do presidente russo Vladimir Putin, reagiu a um vídeo da troca de mensagens no X com uma palavra: “Histórico”. A manchete da agência de notícias estatal russa TASS disse que Zelensky “interrompeu, discutiu e foi rude com a imprensa”.

A manchete de outro meio de comunicação estatal russo, a RIA Novosti, dizia: “A histeria de Zelensky na Casa Branca choca a Rada”, referindo-se ao parlamento ucraniano. (Com informações da CNN)

