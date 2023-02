Saúde Nutricionista dá dicas de como cair na folia sem descuidar da saúde

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2023

Refeições equilibradas e muita hidratação são a chave para um Carnaval saudável. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para boa parte das pessoas, o feriadão de Carnaval é sinônimo de viagem, calor, muita folia e dança. Durante os quatro dias da festa popular, é comum que muita gente também acabe passando um pouco da conta no consumo de bebidas alcóolicas. Mas para encarar essa quase “maratona” carnavalesca, não se pode esquecer da saúde do corpo. Pelo contrário, o organismo precisa estar muito bem cuidado para garantir o pique, sem prejudicar a diversão.

“A principal dica para cair na folia e vibrar no Carnaval é optar por refeições equilibradas e leves, aquelas que são de fácil digestão”, indica a nutricionista do Sesc/RS Vanessa Lewandoski. “Para o almoço e o jantar, a sugestão é que a pessoa componha o prato com uma salada variada; uma fonte de proteína, que pode ser um frango ou peixe grelhado; e uma fonte de carboidrato, como o arroz integral, a batata doce ou inglesa, o macarrão ou até mesmo o aipim. É possível também preparar um belo sanduíche pensando nesta composição.”

De acordo com a especialista, mesmo em meio às festas, é importante cuidar para que o intervalo entre uma refeição e outra não seja maior do que três horas. “O ideal é consumir pequenas porções em várias refeições diárias”, recomenda Vanessa, sugerindo lanches simples e opções que tragam frescor, como sucos naturais, vitaminas e smoothies.

“A hidratação também é muito importante neste período, pois estamos em constante atividade e nosso organismo precisa repor o líquido perdido”, alerta a nutricionista. “A quantidade ideal varia de pessoa para pessoa, mas podemos pensar em 35 ml de água por quilo de peso, ou seja, uma pessoa com 75 kg deve consumir cerca de 2,6 litros de água por dia”, aponta. E para quem acabar passando do ponto, uma boa sugestão para o pós-Carnaval é investir em chás digestivos e diuréticos, como o chá de hibisco, que ajudam a eliminar o álcool consumido. Seguindo as dicas, é só cair na festa, sem deixar a saúde de lado.

