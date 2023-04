Saúde Nutricionistas apontam 8 alimentos que podem dificultar a perda de peso

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2023

Muitos alimentos estão proibidos do cardápio, como fastfoods, refrigerantes e doces. (Foto: Shutterstock)

O emagrecimento está associado a uma equação que muitas pessoas sentem dificuldade em colocar em prática: défict calórico na ingestação associado a aumento de calorias queimadas na atividade física. Isso significa que você deve ingerir menos calorias e praticar atividades físicas que queimem calorias. E quando o assunto é emagrecimento, no entanto, há outros tipos de comidas e bebidas que até parecem “amigas”, mas não contribuem em nada na perda de peso.

Veja abaixo alimentos e bebidas que você deve evitar durante o processo de emagrecimento.

1. Isotônicos: Atletas profissionais popularizaram o consumo de bebidas esportivas de cores vivas após um treino intenso. Mas para a pessoa média que se exercita mais casualmente, as desvantagens podem superar os benefícios.

O principal apelo de ingerir este tipo de líquido é restaurar os eletrólitos perdidos com o suor. Sódio e potássio são os principais eletrólitos que podem ser repostos. Embora pesquisas tenham mostrado que isso pode ajudar atletas de alta intensidade, eles são menos eficazes para alguém que faz exercícios mais curtos e de menor intensidade.

Beber uma garrafa inteira de isotônico pode gerar de 150 a 200 calorias. Se você queimar 100-200 calorias em um treino, uma bebida esportiva anularia totalmente essas calorias. Estas bebidas podem ser ricas em açúcares adicionados e calorias.

2. Smoothies: Essas refeições rápidas podem ser ótimas para obter porções de frutas e vegetais, mas não garantem que sejam saudáveis. Os ingredientes que estão no smoothie é que ditam quão nutritivo ele é. Se você colocar uma banana e algumas colheres de sopa de manteiga de amendoim, por exemplo, os ingredientes menos nutritivos vão superar rapidamente os saudáveis.

Um smoothie com ingredientes como manteiga de amendoim, leite, banana e proteína em pó pode conter de 500 a 700 calorias, tirando uma grande parte do seu limite diário de calorias.

Considere preparar a bebida em casa com ingredientes como iogurte grego sem açúcar, manteiga de amêndoa, frutas vermelhas, espinafre e linhaça, aconselham nutricionistas.

3. Cereal: Nem todos os cereais são criados iguais. Embora muitos deles sejam boas fontes de nutrientes como ferro, ácido fólico e vitaminas do complexo B, eles nem sempre são a escolha mais saudável. Variedades populares do alimento muito consumido no café da manhã são extremamente carentes em termos de nutrientes vitais, como proteínas e fibras. A maioria deles basicamente são compostos de carboidratos com adição de açúcar.

Ao escolher um cereal, recomenda-se analisar a embalagem e escolher por aquele que oferece a maior quantidade de fibras.

4. Fruta seca: As frutas secas são uma opção de lanche fácil de armazenar e rápido de consumir. No entanto, elas podem não ser as melhores aliadas para a perda de peso. Embora ainda sejam frutas, esses lanches são altamente concentrados, o que os deixa com menos nutrientes do que frutas inteiras.

Eles também contêm mais calorias do que comer frutas inteiras. Uma xícara de damasco seco, por exemplo, tem mais de 300 calorias, enquanto uma xícara de damasco fatiado tem apenas 79 calorias.

5. Queijo: É uma excelente fonte de cálcio e proteína, bem como vitaminas A e B12. E algumas pesquisas mostram sua inclusão na dieta que pode ter benefícios duradouros para a saúde. Um estudo no British Journal of Nutrition descobriu que laticínios fermentados, como iogurte e queijo, levaram a um efeito positivo na saúde cardiovascular. Também descobriu que eles teriam propriedades anti-inflamatórias.

No entanto, consumir uma grande quantidade de algo, mesmo que seja um alimento que faz bem para a saúde, pode dificultar o emagrecimento. Uma quantidade de 28g de queijo parmesão, por exemplo, tem mais de 100 calorias e 7g de gordura, enquanto a mesma porção de uma proteína mais magra, como frango, tem um terço das calorias.

6. Suco de fruta: Muitas pessoas acreditam que, por ser natural da fruta, um suco é sempre uma opção de bebida saudável. No entanto, o líquido pode conter açúcar adicionado — você tem o costume de adoçar o suco de laranja?

Um copo de 250 ml de suco pode conter até 30 gramas de açúcar em média, valor semelhante à mesma quantidade de refrigerante.

7. Leite vegetal: Leites à base de plantas são geralmente considerados mais saudáveis, uma vez que não são feitos de produtos de origem animal. No entanto, apenas um leite se compara nutricionalmente ao produto real: o de soja.

Ele é o que mais se aproxima da nutrição fornecida pelo leite de vaca. Os outros parecem ser bons para perda de peso porque podem ser baixos em calorias, mas, em compensação, são desprovidos de nutrientes, alertam nutricionistas.

8. Saladas de restaurantes: Saladas vendidas em restaurantes carregam o maior risco de impedir as metas de perda de peso. Isso porque elas normalmente podem estar acompanhadas de queijo e outros alimentos mais gordurosos ou de molhos altamente calóricos.

